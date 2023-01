El dato que ilusiona al Barça en LaLiga

El equipo de Xavi Hernández ha mantenido su portería a cero en 12 de las 16 jornadas ligueras disputadas Tan solo el Deportivo logró más (13) jornadas sin encajar a estas alturas en toda la historia de LaLiga en 1993

El FC Barcelona de Xavi Hernández está siendo dominante en el aspecto defensivo en LaLiga. Completadas las primeras 16 jornadas, el equipo marcha líder del campeonato y ha mantenido la portería a cero en 12 encuentros con un balance de seis goles en contra.

Los azulgranas, que no tuvieron un partido brillante y recurrieron al pragmatismo para doblegar el plan de Cholo Simeone, han logrado el segundo mejor registro histórico, tan solo por detrás del Deportivo de La Coruña en 1993, cuando sumó 13 a estas alturas del curso.

El equipo catalán se está mostrando especialmente autoritario en LaLiga: suman 41 puntos y tan solo han cosechado una derrota, precisamente ante el Real Madrid de Carlo Ancelotti, además de dos empates. 13 victorias que le mantienen en lo más alto.

La Supercopa de España, el próximo reto

Los de Xavi Hernández afrontan ahora el reto de la Supercopa de España. Con la condición de vigente subcampeón de LaLiga, el equipo se medirá al campeón de la Copa del Rey 2022, el Real Betis de Manuel Pellegrini, en las semifinales.

Valencia o Real Madrid, en el otro lado del cuadro, serían los dos posibles rivales en la final. Se trata de un título que todavía no ha caído en Can Barça no este nuevo formato: la última vez fue con Ernesto Valverde en el banquillo en la temporada 2018/19.