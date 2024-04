El cuarto más veterano en marcar en la Premier

Thiago Silva con 39 años y 199 días, ahora se convierte en el 4to jugador mas veterano de la historia en marcar un gol por Premier League. Solo es superado por Teddy Sheringham (40A y 268D), Gordon Strachan (40A y 83D) y Ryan Giggs (40A y 162D).

En su carné de identidad dice que tiene 39 años, pero en realidad su rendimiento futbolístico supera al de muchos jóvenes que acaban de irrumpir en la élite. En la que es su 15ª temporada en Europa, el central brasileño es la excepción que confirma la regla: mientras la mayoría de futbolistas empiezan a pensar en su retirada cuando se acercan a los 35, Thiago está ahora en un momento de forma extraordinario. Y quiere seguir escribiendo capítulos en una historia que nunca acaba.

Cuando el ex de Milan o Fluminense salió libre del Paris Saint-Germain para firmar por el Chelsea en verano de 2020, muchos se cuestionaban su fichaje y su adaptación al fútbol frenético de la Premier. Con 36 años, llegado a un proyecto rodeado de dudas y con la probabilidad de ganar títulos bajo mínimos. Lo que no sabían los más excépticos es que Thiago Silva es un competidor nato y no conoce la palabra fracaso. Tres años y medio después de su llegada, es el capitán y el líder de un transatlántico a la deriva: si no fuera por él, el barco ya se habría hundido.

Thiago Silva es, con mucha diferencia respecto del segundo, el mejor y más fiable futbolista de este Chelsea. A sus 39 años, sigue siendo el gran referente de una línea defensiva en constante construcción donde le bailan los socios: Colwill, Disasi, Badiashile, Chilwell, Cucurella... pero él está siempre ahí, al pie del cañón. Con un aspecto y una fortaleza física que recuerdan a aquel joven brasileño recién llegado al Milan en 2009, el de Rio de Janeiro sigue regalándonos exhibiciones como la de anoche frente al Middlesborugh en la Carabao Cup.