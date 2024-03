Betano - Todo sobre la casa de apuestas y casino online en Chile

Conoce la oferta de apuestas deportivas y de casino de Betano Chile ¡Te mostramos todo lo que debes saber para empezar a apostar y ganar en este artículo!

Información General y Navegación de Betano Chile

En 2021 la plataforma multipremiada Betano se expandió a Chile, trayendo a los apostantes y jugadores una gran oferta de apuestas deportivas y juegos de casino online.

El equipo de ApuestasDeportivasChile.com realizó una revisión de este operador, para probar su interfaz e identificar los aspectos que la han convertido en una marca líder en el sector de apuestas en línea en el país.

Continúa leyendo para que conozcas todo lo que este sitio web tiene disponible para los usuarios chilenos y los beneficios que puedes disfrutar al unirte a Betano CL.







Ventajas y desventajas de Betano Chile

Ventajas

● Función para interactuar con otros usuarios

● Métodos de depósito instantáneos

● Portal de apuestas fácil de usar

● Misiones de apuestas con recompensas

● Pagos anticipados por puntos a favor

Desventajas

● Sin alternativa de cashout parcial

● App solo para Android







Betano Apuestas Deportivas - Lo que necesitas saber para apostar

En portal principal de Betano Chile resaltan los principales eventos que se llevarán a cabo durante el día, los cuales cuentan con Super Cuotas y podrán verse en el apartado de transmisión de la casa de apuestas.

Un pequeño panel indica las principales ofertas, torneos, y herramientas para el casino y el área deportiva. Esto da paso a los Partidos en Vivo, con todos los eventos que se están llevando a cabo en ese instante, para apostar de inmediato.







Betano Apuestas Deportivas Lo que necesitas saber para apostar | Betano







A medida que bajamos encontraremos los Partidos Importantes de los principales deportes que ofrece Betano CL, además de Apuestas sugeridas con Cuotas Mejoradas, Super Cuotas y propuestas de combinaciones del mismo evento en la pestaña de Bet Builder.

En su menú encontramos 30 disciplinas deportivas, eSports, apuestas en eventos de entretenimiento y política. Incluye una sección para tus Competencias Favoritas y acceso directo a apuestas Especiales, Virtuales, Misiones y otros apartados exclusivos.

Los deportes de mayor popularidad son:

● Fútbol

● Tenis

● Básquetbol

● Voleibol

● eSports

● Hockey sobre hielo

● Futbol americano

En Betano Chile hay lugar para las fanaticadas de actividades deportivas de menor renombre, como surfing, floorball, futsal, snooker, cricket o handball, además de apuestas para competiciones a largo plazo, como las Olimpiadas.







En Betano Chile hay lugar para las fanaticadas de actividades deportivas de menor renombre | Betano







El fútbol es el deporte de mayor popularidad entre los apostantes chilenos, por lo que Betano reúne un buen número de eventos de balompié, admitiendo apuestas para amistosos, clasificatorias y las grandes copas y torneos, con buenas cuotas para:

● Primera División de Chile

● CONMEBOL Clubs

● Copa Libertadores

● Copa Sudamericana

● UEFA Champions League

● Serie A de Italia

● Euro Copa

● Copa América

● Copa del Mundo

El básquetbol también tiene una fuerte presencia en Betano CL, recopilando variedad de encuentros y competiciones, entre las que sobresalen:

● NBA

● Euroliga

● WNBA

● NBB

● NCAA

● Liga Endesa

● Eventos por países

Cuenta con una gran selección de eventos de tenis, como las competencias de la United Cup, ITF, Wimbledon o el Abierto de Australia.







El básquetbol también tiene una fuerte presencia en Betano CL | Betano







Entre las opciones de apuesta pre-match ofrece hasta 350 mercados de partidos de fútbol destacados, alcanzando los 600 pronósticos. Para tenis y básquetbol se puede elegir entre más de 100 mercados, resultando en hasta 200 y 300 pronósticos respectivamente.

Las cuotas que ofrece Betano son bastante competitivas, especialmente para el equipo con mayor posibilidad de victoria. Comparamos las probabilidades de distintas casas de apuestas deportivas en Chile para mostrarte las diferencias en la tabla a continuación:







Las cuotas que ofrece Betano son bastante competitivas | Betano







Casa de Apuestas Arsenal Empate West Ham United Betano 1.35 5.10 9.00 BetObet 1.29 5.25 9.00 RojaBet 1.32 5.25 9.50







En uno de los principales encuentros de la Premier League, para el mercado 1x2 validamos que Betano tiene la mejor cuota para el equipo local, aunque para el caso de empate son las otras plataformas las que sobresalen.

Tras verificar otros eventos, podemos confirmar que Betano Apuestas presenta algunas de las mejores cuotas entre las casas de apuestas chilenas, rivalizando con otras marcas de renombre y proporcionando a sus usuarios mayores beneficios potenciales.







Apuestas en Vivo en Betano Chile

Como parte de nuestras pruebas visitamos el apartado de Apuestas en Vivo, encontrando más de 200 eventos diarios para elegir pronósticos en directo, así como una serie de funcionalidades para sacar el máximo provecho del cupón de apuestas.

Es posible acceder a la transmisión en directo de cientos de eventos en el listado de su pantalla de Live Streaming, disfrutando de la emoción deportiva mientras se apuesta.







Apuestas en Vivo en Betano Chile | Betano







Los mercados deportivos varían considerablemente, debido a que a medida que se desarrolla el evento los acontecimientos harán que dejen de estar disponibles o que se habiliten nuevos mercados de apuestas.

En un partido de fútbol es posible encontrar más de 120 mercados en directo, para los grandes encuentros de basquetbol se habilitan alrededor de 80 y supera los 30 mercados para competiciones de tenis.

Estos mercados se catalogan en secciones, con la oferta completa disponible en la pestaña Todo | Betano







Estos mercados se catalogan en secciones, con la oferta completa disponible en la pestaña Todo. Las cuotas se mantienen en constante cambio, evidenciándose al añadir la selección al boleto de apuestas, marcando en verde si aumenta y en rojo si disminuye su valor.

De la misma forma que en las opciones pre-match, Betano Chile mantiene cuotas en vivo que rivalizan con otras notables casas de apuestas, entre las que realizamos la siguiente comparativa:







Betano Fútbol | Betano







Casa de Apuestas Burnley Empate Liverpool FC Betano 37.00 9.00 1.08 BetObet 33.00 8.25 1.05 RojaBet 34.00 7.50 1.06







Durante el evento en vivo la mejor cuota para el visitante (y ganador más probable) en el mercado 1x2 corresponde a Betano Chile. También se aprecia su ventaja en los otros dos posibles pronósticos, quedando en evidencia la superioridad de sus cuotas en directo.

Cashout

Una vez que se emite el cupón de apuestas es imposible eliminar la apuesta, sin embargo, para muchos de los mercados disponibles en Betano CL se habilita la herramienta Cashout, una función eficaz especialmente durante los eventos en directo.

También llamado cierre anticipado, permite recuperar fondos que fueron apostados, de acuerdo al monto que ofrece la casa de apuestas, así como evitar las pérdidas de un pronóstico que durante el evento indicará altas probabilidades de fracasar.

El botón de cashout es fácilmente identificable, indicando el importe que podrás recuperar al accionar esta herramienta. Esto permite controlar las apuestas ya realizadas y conservar parte del dinero en lugar de arriesgarlo, eliminando la apuesta en su totalidad.

Cabe destacar que el uso frecuente de esta herramienta puede alertar al equipo de Betano sobre actividad sospechosa en la cuenta, siendo además una función que está disponible para mercados selectos.

Tu Documento Ventajas y Desventajas de las Apuestas en Vivo

Ventajas

● Amplio listado de eventos en streaming

● Estadísticas actualizadas en tiempo real

● Registro de los acontecimientos del evento

● Mercados exclusivos para apostar en vivo

● Hasta 5 opciones para organizar los partidos

Desventajas

● El cambio en las cuotas es más notable en el cupón

● Los mercados pueden desaparecer rápidamente

● Mayor posibilidad de perder al apostar apresuradamente

Betano Casino - El mejor del casino online

Betano es mucho más que apuestas deportivas, por lo que no podíamos pasar por alto el casino en línea de esta plataforma virtual. Este reúne los más destacados juegos de mesa y una amplia gama de tragamonedas de distintas temáticas.







Betano Casino El mejor del casino online | Betano







Son más de 2.000 slots distribuidas entre 10 colecciones, además, su selección de mesas de casino cuenta con más de 500 salas con dealers reales con los que podrás interactuar en cada partida.

Desde su buscador es posible encontrar los juegos de tu preferencia, filtrándolos por su proveedor y organizando los juegos de acuerdo a su popularidad o en orden alfabético. El casino está conformado por juegos de 14 desarrolladores de software, con operadores como:

● Pragmatic Play

● Playtech

● iSoftBet

● Evolution

● NetEnt

Uno de los aspectos más resaltantes del casino es que es posible disfrutar de 2 y hasta 4 juegos en simultáneo. La plataforma facilita el acceso al último juego que visitaste y su interfaz ofrece un botón con el que se cargan juegos aleatorios.

Al abrir cualquiera de sus juegos tendrás acceso a una guía con información sobre cómo jugar al pulsar el botón “!” y la información importante en la pestaña con el símbolo “?”, además de las reglas, datos como el retorno al jugador (RTP) y los límites de pago.

Las Mejores Tragamonedas de Betano Casino

Algunas de las colecciones de Betano Casino tienen mayor popularidad, con sus juegos manteniéndose entre los favoritos de los jugadores. El RTP promedio de la mayor parte de sus tragamonedas es de 96%, ofreciendo ganancias reales en cualquier categoría de slot.

Tu Documento Jackpots

Los juegos de botes progresivos de este portal acumulan premios que no paran de crecer hasta que un afortunado jugador se lleve el pozo. Son 160 tragamonedas con botes que ascienden hasta miles de millones de pesos chilenos.

Entre los juegos de mayor popularidad están: Los juegos de botes progresivos de este portal acumulan premios que no paran de crecer hasta que un afortunado jugador se lleve el pozo, además podrás organizar los juegos partiendo desde el jackpot más alto.

Entre los títulos de mayor popularidad vimos:

● Divine Fortune

● Age of the Gods: Book of Oracle

● Jackpot Bells

● Fire Blaze Red Wizard

Divine Fortune encabeza nuestro listado de jackpots con una composición gráfica y sonidos que brindan un entorno místico en el que los jugadores chilenos disfrutan de un retorno alto.







Juego RTP Divine Fortune 96.59% Age of the Gods: Book of Oracle 96.48% Jackpot Bells 96.03% Fire Blaze Red Wizard 96.49%







Tu Documento Megaways

Para quienes buscan más oportunidades para ganar, Betano supera las 100 tragamonedas con una gran variedad de líneas de pago. Estas son algunas slots que multiplican las alternativas de ganar, ofreciendo miles de combinaciones posibles con sus líneas de pago:

● Blood Suckers Megaways

● Olympus Raging Megaways

● Buffalo Mania Megaways

● Aztec Gold: Extra Gold Megaways

El retorno para el jugador de Blood Suckers Megaways y sus 117.649 formas de ganar la convierten en una de las tragamonedas de mayor popularidad en Betano Casino, sobresaliendo sus comodines, y multiplicadores.







Juego RTP Blood Suckers Megaways 97.66% Olympus Raging Megaways 96.07% Buffalo Mania Megaways 95.69% Aztec Gold: Extra Gold Megaways 95.98%







Tu Documento Juegos Premium

Betano cuenta con 40 tragamonedas selectas en las que resalta un aspecto sofisticado y sus funciones de recolección de dinero, además de botes fijos y mini premios. Estos juegos destacaron en nuestra prueba:

● Blue Wizard

● Fire Blaze Red Wizard

● Azteca: Cash Collect

● Sky Queen

Gracias a sus bonificaciones y un RTP de 96,58%, Sky Queen sobresale en esta categoría, otorgando mejores ganancias y un pozo progresivo.







Juego RTP Sky Queen 96.58% Blue Wizard 96.50% Eternal Lady 96.50% Azteca: Cash Collect 95.43%







Tu Documento Juegos de mesa

Entre las clasificaciones de tragamonedas de Betano Chile encontramos una selección de más de 80 juegos de mesa que emulan los casinos tradicionales en versiones digitales para un solo jugador. Durante nuestra prueba estas slots nos parecieron las mejores:

● Craps

● Multihand Blackjack

● First Person Golden Wealth Baccarat

● French Roulette

No existe un mayor símbolo de azar que los dados, por lo que no sorprende que la versión de Craps de Play’n Go con sus 3 alternativas de jugabilidad sea el juego de mesa más destacado de este casino.







Juego RTP Craps 99.55% Multihand Blackjack 99.51% First Person Golden Wealth Baccarat 98.85% French Roulette 97.30%







Tu Documento Juegos Betano

Este casino online cuenta con al menos 9 tragamonedas exclusivas, desarrolladas por 4 de los mejores proveedores de software y con distintas opciones de jugabilidad y posibilidades de ganancia. Las slots de Betano más jugadas por los usuarios chilenos son:

● Betano Bonanza

● The Ruby Megaways Betano

● Gold Digger Betano

● Crabbin' Crazy Betano

El retorno para el jugador más elevado es de Betano Bonanza, una versión propia del clásico Sweet Bonanza con la que los usuarios consiguen giros gratuitos, la función caída y ganancias considerables.







Juego RTP Betano Bonanza 96.5% The Ruby Megaways Betano 96.11% Gold Digger Betano 96.0% Crabbin' Crazy Betano 96.0%







Casino en Vivo de Betano CL

Los más de 500 títulos disponibles en el casino en directo de Betano se distribuyen en distintas categorías, de acuerdo al proveedor o al tipo de juego. Así encontramos más de 160 versiones de blackjack, más de 55 variantes de ruleta y hasta 8 mesas exclusivas.







Casino en Vivo de Betano CL | Betano







Durante nuestras pruebas notamos un apartado con los máximos ganadores, que indica el usuario, juego y la ganancia, que en algunos casos superó los 25.000.000 CLP. Betano Chile cuenta con un aproximado de 20 salas en español.

Todos los juegos de este apartado son operados por un crupier real, que desde una instalación de casino se encarga de llevar a cabo cada partida. Los jugadores podrán interactuar con estos dealers a través del chat.

Se indican los importes mínimos y máximos de apuestas admisibles en cada juego, y a diferencia de las tragamonedas estos no ofrecen versión de prueba. Sin embargo, cuentan con los mayores RTP, lo que potencia las posibilidades de obtener mayores beneficios.

Entre los juegos en vivo más visitados por los usuarios de Betano Chile se encuentran:







Juego RTP Casino Hold’em 99.19% Mega Fire Blaze Roulette 97.30% Futbol Studio 96.27% Gonzo's Treasure Map 95.26% All Bets Blackjack 90.46%







Jugar por diversión

A simple vista puede parecer que la plataforma de Betano para Chile no permite al usuario disfrutar las tragamonedas sin apostar sus fondos, ya que no existe un botón que brinde acceso directo al modo demo en ninguno de los juegos.

Sin embargo, durante nuestras pruebas descubrimos que existe una forma de jugar gratuitamente en esta plataforma. Simplemente tendrás que ingresar al juego de tu preferencia y una vez que cargue la interfaz deberás agregar fun al final del enlace.







Jugar por diversión | Betano







Gracias a este truco la página se recargará y la pestaña Demo confirmará que se trata de la versión de prueba. La ventana indica el saldo virtual disponible y el botón “Jugar con dinero real” para probar tu suerte y recibir beneficios cuando lo desees.

De esta forma podrás conocer cómo funciona la tragamonedas, sin siquiera iniciar sesión y antes de asumir cualquier riesgo, y además disfrutar de ratos de diversión sin perder dinero, aunque tampoco tendrás posibilidad de ganarlo.

¿Cómo Registrarse y hacer Login en Betano?

Si al igual que nosotros tú consideras que Betano CL es una gran alternativa para apuestas deportivas o jugar en el casino, y deseas convertirte en uno de los usuarios de esta plataforma, tendrás que seguir el siguiente procedimiento:

● Ingresar a https://lat.betano.com/ y hacer clic en el botón Registro.

● Elegir entre registrarse a través de Facebook, Google o la opción que sugerimos: correo electrónico.

● En el formulario indica tu email, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y género.

● A continuación, escribe la calle, ciudad y código postal de tu domicilio, se establecerá Chile como país y tendrás que colocar tu número telefónico.

● Es momento de establecer un nombre de usuario y contraseña que cumpla con los parámetros de Betano. Si tienes un código promocional puedes activarlo.

● Para finalizar deberás indicar tu número de RUT y confirmar que tienes más de 18 años de edad y que estás de acuerdo con las políticas y condiciones de la marca.

● Se enviará un código de verificación al correo electrónico, el cual permitirá activar la cuenta para comenzar a utilizarla de inmediato.







Cómo Registrarse y hacer Login en Betano | Betano







Es importante que toda la información que se suministre a la plataforma sea real, ya que Betano solicitará la confirmación de identidad a través del Proceso de Verificación, cargando fotos de un documento de identidad y una prueba de residencia.

Al registrarte tendrás acceso instantáneo a la cuenta, aunque para volver a ingresar deberás hacer login desde el ordenador o un dispositivo móvil de esta manera:

● Clicar el botón Ingresar en la página oficial de Betano.

● Indicar el nombre de usuario o correo electrónico que registraste.

● Escribir la contraseña y hacer clic en Iniciar Sesión.

● Si los datos ingresados son correctos, tendrás acceso a tu cuenta.







Cómo registrarse | Betano







Métodos de pago disponibles en Betano Chile

Para que los usuarios realicen las transacciones de fondos están disponibles distintos sistemas para pagos virtuales, bancarios y en establecimientos como Supermercados Lider y aCuenta. El siguiente cuadro muestra los distintos métodos que se pueden elegir:







Método de pago Depósito mínimo Depósito máximo Tiempo de espera Retiro mínimo Retiro máximo Tiempo de espera Webpay 5.000 CLP 7.500.000 CLP 5 minutos Pago en efectivo 2.000 CLP 500.000 CLP 5 minutos Transferencia bancaria 5.000 CLP 7.500.000 CLP 5 minutos 15.000 CLP 5.000.000 CLP 2 horas Tarjeta de crédito y débito 5.000 CLP 7.500.000 CLP 5 minutos 15.000 CLP 5.000.000 CLP 3 días Skrill 10.000 CLP 7.500.000 CLP Instantánea 20.000 CLP 700.000 CLP 24 horas Neteller 10.000 CLP 7.500.000 CLP Instantánea 20.000 CLP 700.000 CLP 1 hora







Todos sus sistemas de pago son seguros y permiten operar con pesos chilenos, sin ninguna tarifa adicional. Para realizar retiradas sólo se habilitan los mismos métodos que se usaron para depositar, y si estos no están disponibles se efectuará por transferencia bancaria.







Pago en Betano | Betano







Métodos de depósito

Webpay: Podrás realizar pagos digitales al ser redirigido a Webpay para operar con tarjetas de crédito, débito o prepagadas, además de Onepay, Itaú y otras billeteras electrónicas.

Pago en efectivo: Betano genera un ticket de pago con el que se pueden efectuar depósitos con efectivo a través de Lider, Express de Lider o ACuenta en un plazo de 2 horas tras su emisión.

Transferencia bancaria: Es posible elegir entre entidades como BancoEstado y Santander para efectuar depósitos, proporcionando los datos de tu cuenta de banca para efectuar pagos desde 5.000 CLP.

Tarjeta de crédito/débito: Agrega tarjetas de débito, Visa y Mastercard para procesar recargas rápidas de hasta 7.500.000 pesos por operación.

Skrill/Neteller: Con estos monederos electrónicos es posible recargar desde 10.000 CLP de forma inmediata a través del correo electrónico utilizado para la billetera y confirmando la transacción.

Métodos de retiro







Metodos de retiro | Betano







Tarjeta de débito/crédito: Al registrar tarjetas es posible solicitar retiradas de hasta 5.000.000 CLP. Estas operaciones pueden tardar hasta 3 días hábiles en completarse.

Skrill/Neteller: Esta opción de pago permite retirar las ganancias a una billetera electrónica utilizando el correo electrónico o un código QR en plazos no mayores a 24 horas.

Transferencia bancaria: Puedes seleccionar entre más de 25 bancos para solicitar retiradas a partir de 15.000 CLP. Este es el método que se habilita si la opción usada para depositar no está habilitada para retiros.

Atención al cliente







Betano atención en línea | Betano







Desde el centro de ayuda encontramos artículos en relación a las preguntas más frecuentes de los usuarios de Betano, así como videotutoriales de las acciones de la plataforma. Cuenta con un servicio de atención eficiente a través de estas opciones:

Chat en vivo

Entre las 16:00 y las 5:00 está disponible la asistencia a través de la ventana de chat, en la que deberás seleccionar una categoría para comenzar la conversación.

La ventana se puede adaptar al tamaño de tu preferencia, y recibirás respuestas en español en tiempo real, ya que los operadores se mantienen activos y responden hasta brindar resolver las interrogantes del usuario.

Email - ayuda_cl@betano.com

Si el jugador tiene alguna duda en el horario en que el chat en directo no está disponible podrá contactar al equipo de Betano Chile escribiendo al correo electrónico.

En nuestra prueba nos comunicamos para realizar preguntas en distintos momentos del día, obteniendo respuesta en un aproximado de 1 hora.

Teléfono - No tienen contacto telefónico

Betano CL no cuenta con un número de teléfono disponible para brindar asistencia por esta vía a los usuarios chilenos.

Seguridad de Betano







Seguridad de Betano | Betano







Las operaciones de Betano en Chile están autorizadas bajo la licencia MGA/CRP/152/2007 de la Autoridad de Juego de Malta, lo que garantiza que se trata de un operador confiable y que proporciona condiciones de juego óptimas a sus usuarios.

La interfaz funciona bajo cifrado SSL/TLS de 128 bits que garantiza la protección de la información que suministra el usuario, siendo además objeto de escaneos trimestrales para identificar vulnerabilidades en sus herramientas de seguridad.

Comprobamos que es posible habilitar una verificación en 2 pasos con las que recibirás un código para iniciar sesión. Cabe destacar que la sesión se cerrará automáticamente si el usuario se mantiene inactivo por un periodo determinado.

Con respecto a sus opciones de juego seguro, Betano Chile incorpora límites de apuestas, perdidas, depósitos, y distintas herramientas de auto-suspensión que permiten mantener el control de esta actividad online

Conclusión

Chile fue uno de los primeros países en Latinoamérica en acoger a Betano como plataforma de apuestas y juegos de casino en línea, estableciéndose como uno de los sitios web preferidos de los usuarios.

Betano Chile cuenta con una amplia variedad de eventos deportivos entre sus diversas disciplinas, con un extenso catálogo de mercados y herramientas como el constructor de apuestas o su función de cashout que permiten elegir cómo apostar y cuándo retirarse.

Para las apuestas en vivo ofrece estadísticas en tiempo real y la transmisión en directo de cientos de juegos diariamente, siendo necesario mantener saldo en la cuenta, para lo que encontramos métodos rápidos y seguros.

No solo ofrece buenas cuotas para apostar, sino que además reúne un buen listado de juegos de casino y mesas con dealers en vivo con un retorno al jugador alto, en las que es posible habilitar muchas promociones que se actualizan constantemente en este portal.

Preguntas Frecuentes sobre Betano Chile

1 - ¿Es legal jugar y apostar en Betano Chile?

Sí, a pesar de que no existe una legislación que regule estas actividades, los jugadores y apostantes chilenos pueden disfrutar de Betano CL ya que cuenta con licencia internacional.

2 - ¿Por qué hay símbolos sobre algunos mercados?

Es posible encontrar íconos como SC (super cuotas), +2 (goles de ventaja), 0-0 (empate a cero) entre otros. Al clicar sobre estos se muestra una breve explicación de su significado.

3 - ¿Es posible apostar desde la App móvil de Betano?

Sí. La aplicación de Betano Chile está diseñada para dispositivos Android, desde los que se puede acceder a todos sus apartados y realizar las mismas operaciones que en la versión web.

4 - ¿Cuáles son los límites para apuestas deportivas en Betano?

Betano CL permite apostar desde 100 CLP. El monto máximo de apuestas se puede conocer al agregar un pronóstico al cupón de apuestas y pulsar el botón Máx.

5 - ¿Es confiable el mentor de apuestas de Betano Apuestas?

Estas sugerencias se realizan tomando en cuenta el rendimiento de los equipos, por lo que puede ser tomada como referencia para las apuestas, pero no ofrecen ninguna garantía.