El Barça regresa a la época pre Guardiola

El conjunto de Xavi Hernández tuvo un 35% de posesión en su victoria por la mínima en el Bernabéu El último dato de un dominio más bajo del balón era de 2008, en el primer año de Pep Guardiola en el banquillo

No siempre se puede ganar jugando bien y bonito, y ayer el Barça tuvo que tragarse su defensa particular de la posesión. El conjunto de Xavi Hernández tuvo un dato de dominio del balón del 35%, un registro que no se veía desde 2008. Han pasado 15 años.

Pep Guardiola mantenía el peor récord de posesión en un partido oficial. Han tenido que pasar 861 duelos para que otro técnico amante de la posesión, Xavi Hernández firme un peor registro.

El amplio dominio del Real Madrid con balón encerró al conjunto azulgrana en gran parte del partido de las semifinales de la Copa del Rey, obligando a los culés a olvidarse por completo de la posesión para centrarse en defender en bloque bajo.

Fue algo inédito, una necesidad fruto de las bajas y de la exigencia del duelo que ha sido reprochada desde Madrid como una 'traición al estilo' que siempre se ha defendido desde la Ciudad Condal con el 'Tiki Taka' como estandarte del juego.

El conjunto de Ancelotti, sin embargo, no consiguió traducir la posesión en ocasiones claras de gol y ni siquiera llegó a tirar a portería. Ni una sola vez en los 90 minutos más el añadido de encuentro.