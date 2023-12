El Barça ayuda a Bellingham en la pugna con Griezmann por ser el mejor del mundo

Los azulgranas lograron anular a Griezmann en el partido ante el Atlético, mientras que en el Clásico, Bellingham lució hasta ser futbolista determinante. Griezmann y Bellingham mantienen un combate en la distancia por ser candidato al mejor del mundo liderando con roles similares a Atlético y Griezmann. Por ahora la pugna está siendo muy pareja, pero por número e influencia en los grandes duelos, el inglés del Real Madrid parece cogerle ventaja al rojiblanco.

El fútbol esconde paradojas llamativas. La que se dio en Montjuïc en el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid es una de ellas. Porque con su triunfo ante los colchoneros, el Barça ayudó curiosamente a encumbrar a un jugador del eterno enemigo, del Real Madrid. El contraste entre los partidos que disputaron Jude Bellingham y Antonine Griezmann frente a los azulgranas pone un par de cabezas por delante al inglés en el debate de quién es el mejor jugador del campeonato y presumiblemente del mundo. Mientras que el merengue decidió aquel clásico con dos goles (uno de ellos, golazo), el francés volvió a tener un rol discreto (como el resto del Atlético de Madrid) en el enésimo intento rojiblanco de asalto al Barça, un muro que Diego Pablo Simeone sigue sin superar.

Quizá por eso sus opciones de ganar el título de Liga han empeorado en las apuestas de fútbol de Betfair, que lo sitúan como tercera opción con sólo un 9% de probabilidades implícitas allá donde antes de ir Barcelona lucía un 11%. El FC Barcelona, por su parte, mejora sus opciones (31%), aunque ambos clubes por detrás del Real Madrid, que es el máximo favorito a ganar el título casi desde que inició el campeonato. La solidez del equipo de Ancelotti, que no pierde precisamente desde su visita al Metropolitano, allá por el 24 de septiembre.

Bellingham, un Zidane con más llegada

Buena parte de la culpa la tiene Jude Bellingham, un fichaje que se intuía potente, pero no tanto como lo está siendo. El inglés (de sólo 20 años, no se olvide) ya ha participado en 19 goles de su equipo entre marcados (15) y asistencias (4) en sólo 17 duelos disputados con la casaca merengue. Un inicio histórico que va mucho más allá de la estadística. Por estilo de juego (y por portar el 5 que un día fue de Zidane) ya en el Bernabéu se le compara con el genio francés. “Tiene más llegada al área que Zidane, pero yo veía en Zidane un jugador con más calidad individual”, lo definió hace no mucho Ancelotti. Carletto tuvo a Zizou en la plantilla de la Juve que dirigió el técnico italiano. Sabe de lo que se habla.

El caso es que su momento de forma, su explosión y adaptación veloz en un club en el que no es fácil de aterrizar, ha destapado el debate a propósito de si es Bellingham el mejor jugador del mundo en este momento. Un debate futbolero en el que los hinchas del Atlético de Madrid también sitúan a Antoine Griezmann. Argumentos tienen para ver al francés en la cúspide, casi, casi sentándose solo en una mesa que antes reclamaba la presencia de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi.

Griezmann, tiempo para remontar

Por ahora sus números también están siendo excelentes, con 13 goles y una asistencia. Aunque el aficionado rojiblanco valora más de este Grizzi su nueva versión más próxima a jugar de interior o mediocampista que de delantero o extremo. En esta nueva fórmula impulsada por el Cholo, el francés genera fútbol en la medular, pero también llega al área para rematar a gol. Es algo así como una reconversión de lo que fue Messi en los últimos años con el FC Barcelona, sólo que el francés le mete un desgaste físico mayor que también aplauden en el Metropolitano. El trabajo siempre tiene premio en casa del Atlético.

Sucede que, pese a esta nueva versión (también excelsa con Francia) se ha difuminado cuando ha llegado uno de los grandes partidos del año. Ante el FC Barcelona el Atlétio de Madrid de Simeone luce problemas para brillar. No ganan en territorio azulgrana desde hace 17 años y, para colmo, tampoco Griezmann lo tiene como una de sus víctimas favoritas. En el duelo de Montjuïc, el Principito perdió fuelle y se convirtió en un futbolista sin el peso que, por ejemplo, sí tuvo ante el Real Madrid. Fue uno de los autores del 3-1 y, además, motor de uno de los mejores encuentros del curso para el Atlético.

La temporada es larga y los retos, enormes. Griezmann tiene aún tiempo de seguir haciendo buenas las opiniones que lo ven como el mejor jugador del planeta, pero en esa regularidad y efectividad añadida en duelos grandes, Bellingham, por ahora, parece haberle cogido un poco de ventaja al futbolista francés.