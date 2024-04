Ancelotti orilla a Joselu a las sombras del banquillo

Cuando la alineación del Real Madrid se publicó en redes sociales, la sorpresa fue llamativa. Aunque por el uso de la costumbre, quizá no tanto. Joselu no estaba entre los once elegidos para jugar frente al Athletic Club un partido en el que parecía destinado a tener presencia en el once. Porque Vinicius estaba sancionado y porque el resto de atacantes merengues venía de competir en una ventana internacional de partidos que a él, a Joselu, lo dejaron sin competir en el último duelo de España ante Brasil. Así que la presencia del atacante frente a los leones parecía lógica. Pero Ancelotti no pensó igual y lo orilló, de nuevo a una suplencia que en este final de temporada empieza a resultarle habitual. Todo pese a que Joselu está firmando una temporada más que decente.

Joselu no es titular con el Real Madrid desde el pasado 18 de febrero, cuando arrancó de inicio ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Jugó los 90 minutos. Marcó. Pero mes y medio después, no ha tenido continuidad bien por las molestias (se quedó fuera de la siguiente jornada a Vallecas), bien porque en la mayoría de los casos Ancelotti ha preferido otro tipo de rotaciones, con Brahim como principal competidor por el puesto beneficiado por el italiano. Hasta hace no mucho tiempo.

El tercer mejor goleador en Liga

Joselu era el 12º hombre para Ancelotti en lo que a recursos ofensivos se refiere. Ya no. El flamante internacional por Marruecos le ha adelantado merced a un estilo de juego y rendimiento superior. Ocurre que el cambio ha sido notable. Volantazo en toda regla que ha hecho que Joselu haya competido solo un puñado de ‘ratitos’ con el Real Madrid desde aquel duelo en Vallecas. En total: 57 minutos (sin contar tiempos añadidos) repartidos en cuatro encuentros con los merengues ante el Valencia, el Leipzig, el Celta y el Athletic. Bagaje escaso que, aún así, Joselu siempre intenta exprimir.

Porque si algo está haciendo bien el ariete hispano-alemán (nació en Stuttgart hace 34 años) es aprovechar sus momentos. Tanto, que es el tercer jugador de la plantilla merengue con mejor relación minutos / goles marcados en Liga de toda la plantilla. Joselu mete una diana cada 152 minutos, sólo superado por Vinicius (un gol cada 129 minutos) y Bellingham (un tanto cada 122). Normal que en las apuestas de fútbol de Betfair Joselu sea uno de los máximos favoritos a marcar en la ida de los cuartos de la Champions League ante el Manchester City. Sus opciones de gol siempre están presentes, también para esta eliminatoria en la que el City es muy favorito a pasar de ronda, con un 70% de probabilidades implícitas.

Los rumores desde Inglaterra

Joselu y esa capacidad de supervivencia son los que le han permitido brillar en esta temporada en la que el Real Madrid debe decidir si se queda con él o no. Los blancos tienen una opción de compra de 1,5 millones de euros. Ahora, cabe recordar, está cedido por el Espanyol. Posibilidad alta que no garantiza su continuidad en el equipo merengue. Podría darse el caso que el Real Madrid lo comprara para luego abrirle las puertas de un nuevo destino.

En las últimas semanas se había barajado la posibilidad de que el Manchester United hubiera puesto sus ojos en él como fichaje de garantías para rendir en la Premier (donde ya jugó en Newcastle o Stoke City) y aportar también su veteranía tras una campaña en el Real Madrid e internacional absoluto con España. Precisamente este interés publicado en prensa española del United sobre Joselu llegó con el internacional convocado con La Roja, espacio casi siempre positivo para el ariete, aunque en la última ventana no fue del todo así.

El escaparate de la Eurocopa

Titular ante Colombia en el primero de los dos amistosos que jugó el combinado nacional, no tuvo el mejor de sus días. Además, en el segundo partido, ante Brasil y en el Bernabéu, no tuvo ni un minuto. De hecho, De la Fuente, sólo le concedió la posibilidad de calentar unos minutos pese a que el Bernabéu coreó su nombre pidiendo su presencia en varias ocasiones. De hecho, buena parte de los pitos que se llevó Morata en el cambio fueron porque el escogido para entrar no fue Joselu.

Aún así, su plaza para la Eurocopa no parece peligrar demasiado, lo que podría incluso mejorar su caché para el mercado estival y ponerle en una posible rampa de salida que agita el overbooking ofensivo con el que contará el Real Madrid el curso que viene. Además de todo lo que ahora tiene ya Ancelotti para elegir, habrá que sumar la presencia de Mbappé, que no hará más que hacer más complicado tener minutos con los merengues.