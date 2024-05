Ferran Costa quiere seguir creyendo en la salvación

Ferran Costa, entrenador del Andorra, continua confiando en las opciones de salvación aunque el sábado visita, a las 16:15 horas, al Sporting de Gijón y, aunque su equipo sigue a cinco puntos de la permanencia a cuatro jornadas del final de la Liga Hypermotion, incide en que continuará "creyendo aunque haya un 1% de posibilidades de salvación".

El técnico de Castelldefels no podrá contar en el Molinón con los sancionados Diego Alende y Pablo Moreno, ni tampoco con los sancionados 'Petxa', Aurélien Scheidler y Jandro Orellana.

"Con nuestra llegada buscábamos dar estabilidad al equipo y ahora es evidente que tendremos que dar entrada a algunos jugadores porque estamos obligados a hacerlo. Intentaremos sacudir el once para que estos méritos que acumulan se convierta en un premio", señaló.

El Andorra no guarda un buen recuerdo de su última visita al Molinón, donde perdió por 4 a 1 la temporada pasada. Los de Miguel Ángel Ramírez se juegan continuar con opciones de 'play-off'. Los del Principado acumulan cuatro partidos consecutivos sin ganar con dos empates y dos derrotas.

"Sabemos que hacerlo bien no es suficiente y que hacerlo muy bien, tampoco. Por tanto, nos tocará hacer un partido excelente. No me preocupa el rival que tendremos enfrente, sino que salga el FC Andorra que queremos ser", apuntó.

Con confianza

Según Ferran Costa, el equipo está bien pese a la última derrota cosechada contra un rival directo como es el Albacete. "Está entero. Estamos todos en la misma pelea y somos conscientes de que tenemos que estar preparados para todo. El partido del otro día fue un golpe y no sólo por perder, sino que también porque hicimos más méritos que ellos para ganar el partido". Y aquí pasó a emular a Luis Enrique y hablar de los 'expected goals'. "Hicimos méritos de sobra para ganar contra un equipo que supera el 1,5% de expectativa de gol y nosotros lo dejamos en 0,2%".

La confianza en la salvación sigue siendo total pese a estar últimos clasificados. "Cuando nosotros llegamos aquí las estadísticas decían que teníamos un 8% de opciones de salvación y lo sabíamos. Por tanto, hasta el último minuto del último partido creeremos en la permanencia", agregó.

Para el de Castelldefels, los rivales les están haciendo daño con pocos méritos. "La realidad es que el rival nos está haciendo daño con menos de lo que nosotros necesitamos para hacerle daño a ellos. Los jugadores quieren revelarse y prestaremos atención a las zonas de finalización, ya que no nos generan en exceso", sentenció Ferran Costa.