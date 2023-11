Eder Sarabia: "El mensaje está claro: queremos ser los primeros en ganar en Burgos"

Moral en el Andorra tras romper la mala racha de seis derrotas consecutivas "Es verdad que no suelo hablar nunca de ganar y sé que sólo con decirlo no vale", señaló Eder Sarabia

Eder Sarabia, entrenador del FC Andorra, no tuvo reparos en reconocer el objetivo del sábado (16.15 horas) en El Plantío: "El mensaje está claro: Queremos ser los primeros en ganar en Burgos".

El equipo del Principado se enfrenta a un rival que acumula dos empates y cinco victorias como local. "El Burgos es un equipo que, sobre todo, tiene muy claro lo que tiene que hacer en El Plantío. Se sienten muy seguro en casa y son más valientes y agresivos", aseguro Eder Sarabia.

El FC Andorra rompió el domingo una racha de seis derrotas consecutivas como visitante con un empate contra el Villarreal B a 0. "Este empate nos ayuda aunque estábamos haciendo buenos partidos y merecíamos mucho más. El otro día en Villarreal competimos bien aunque tuvimos tres o cuatro despistes que casi nos cuestan un gol. Eso sí, generamos bastante y la sensación que dimos de solidez es positiva".

En la rueda de prensa previa, Eder Sarabia habla de ganar en Burgos y está vez no del estilo de juego. "Es verdad que no suelo hablar nunca de ganar y sé que sólo con decirlo no vale. Sobre todo espero tener la mentalidad necesaria para imponernos a un rival que es el mejor en casa está temporada".

Espera encontrar la fórmula que los rivales no han dado con ella. "Los rivales del Burgos no han sido capaces de desarrollar una idea para hacerle más daño y espero que nosotros seamos los primeros en dar con la tecla. Es un reto precioso".

La situación del equipo no ayuda. El descenso está a un punto. "Inconscientemente es natural y humano que si estás abajo en la clasificación tienes más miedos y inseguridades, pero este equipo ha demostrado que es capaz de hacer las cosas con personalidad".

De la falta de gol, Eder Sarabia no está preocupado. "Somos un equipo que genera y sólo nos falta acierto. Trabajamos con ello y estos jugadores harán goles seguro. Toca transmitir tranquilidad y ayudarles en el aspecto mental. Yo les digo que si juegan bien, el gol suele llegar".

Contra el Villarreal B se cambio el sistema de juego y se jugó con un 5-3-2 y contra el Burgos no quiere desvelar si se jugará igual. "El Burgos es un equipo que te exige mucho en la última linea. Veremos lo que nos exige el guión y estamos preparados para diferentes cosas", dijo.

Para este partido volveran Jandro Orellana y Pablo Moreno y seguirán de baja Christos Almpanis, Martí Vilà, Álex Pastor y Rubén Bover.