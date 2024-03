Pepe Mel, en su presentación: "Me exijo el máximo y eso es Primera"

Con cierto optimismo acudió Pepe Mel a su presentación como nuevo técnico del Almería. El preparador madrileño sabe que tiene ante sí un reto mayúsculo: hacer lo imposible esta temporada y, sobre todo, lograr ascender nuevamente al equipo a Primera la próxima campaña.

"Los tiempos en el fútbol no se eligen. Cuando Joao me llamó solo veía el plantel de futbolistas que iba a tener en un magnífico club y una magnífica ciudad. Me exijo el máximo y eso es Primera. Mi ilusión son los diez partidos que quedan para que me conozcan. Yo me marco objetivos a corto plazo: en 48 horas competimos contra Las Palmas y tenemos que disfrutar de nuestro trabajo. El fútbol está para disfrutar. La misión es ese partido, nada más. No hay que ir más lejos", indicó en la presentación.

Pepe Mel también aprovechó para esbozar sus primeros planes y sobre qué quiere de su equipo: "Estaba en mi casa viendo los partidos y ahora soy el máximo protagonista. El fútbol que tengo en mi cabeza es muy interesante para el Almería. Vamos a competir con otras cosas; cada entrenador tiene sus pinceladas. Empezamos de cero. "Los jugadores no saben quién va a jugar el domingo. En diez partidos van a participar todos. En esa fuerza que necesitamos también es importante el papel de la afición. No es fácil lo que están haciendo. Estamos en deuda con ellos".

El técnico considera que su equipo ha sufrido mucho esta temporada y que ahora llega el momento de empezar a disfrutar del fútbol: "Uno de los motivos por los que estoy sentado aquí es que el equipo necesita disfrutar. He ido de bombero muchas veces a otros equipos. Una de las cosas que está centrando nuestra atención es que se olviden de las anteriores jornadas. Nos ocupa solo lo que viene. La permanencia es muy complicada. Incluso ganando todo quizás no se llegue".

La permanencia no es un objetivo realista, así que toca ir más allá: "He sido muy pesado con los jugadores que se quiten eso de la cabeza. Hay diez partidos para cambiar la opinión de muchas personas. No con el resultado final, pero sí con las sensaciones".