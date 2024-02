Usher lo intenta en el 'halftime show' de la Super Bowl y tira de sorpresas como Alicia Keys

Los Kansas City Chiefs ya luchan contra los San Francisco 49ers en la final de la liga de fútbol americano (NFL), un año más la Super Bowl se celebra por todo lo alto.

No es solo el partido lo que atrae a millones de seguidores, los 15 minutos del intermedio se han convertido en los más deseados por las estrellas de la industria musical y le han dado una proyección internacional al evento. Usher ha sido el encargado de llenar de música el estadio en tan solo 15 minutos para dar lo mejor de su larga trayectoria, pero para el público no ha sido como lo esperaba.

Con coreografías minuciosas de hip-hop, una vestimenta al estilo 'Moonwalker' de Michael Jackson, Usher empezó con un show tranquilo, en un césped lleno de bailarines en su mayoría latinos.

El problema llegó cuando la pausa del show se ha convertido en la dinámica de los 15 minutos del intermedio. A pesar de tener grandes invitados sorpresa como Alicia Keys la actuación de Usher parecía no conseguir levantar el ambiente.

De Alicia Keys estamos acostumbrados a su potente chorro de voz de 'New York', ha aparecido en el escenario vestida de un espectacular rojo y al piano, pero la primera nota se ha ido fuera de sitio, y el registro continuaba siendo bajo.

La actuación se inició con las interpretaciones, enlazadas, de Caught Up y Love in this Club, tema emblemático del cantante que precedió a la irrupción de Alicia Keys con su If I Ain't Got You, seguida de My Boo de Usher, que interpretaron juntos.

Después fue el turno de will.i.am, que se sumó en O.M.G., y de Lil Jon con Turn Down For What. Por el escenario han pasado también otros invitados como H.E.R., armada con su guitarra, Lil Jon desde el público del campo para animar la fiesta con su 'Turn Down for What'.

La actuación contó también con un gran cuerpo de baile que incluyó una actuación sobre patines y un striptease parcial -las normas son estrictas- del propio Usher, pero el espectáculo se le quedó plano y no consiguió conquistar a la audiencia. Tras el intermedio las redes estallaron en memes contra Usher.

¿Dónde estaba Justin Bieber en el show de Usher?

La aparición de Justin Bieber se pidió hasta la saciedad en las redes pero el icónico artista de 'Baby' no apareció en el escenario como uno de los artistas invitado con los que contaba Usher.Sobre el escenario no, peo JB si se encontraba en uno de los palcos del estadio disfrutando del espectáculo.