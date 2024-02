Los mejores memes contra Usher por el show más flojo de la historia de la Super Bowl: "¡Me aburro!"

Los Kansas City Chiefs ya luchan contra los San Francisco 49ers, tras el primer tiempo los San Francisco, que han conseguido dominar el primer tiempo con un 10-3 antes del descanso de la final de la liga de fútbol americano (NFL), un año más la Super Bowl se celebrará por todo lo alto. No es solo el partido lo que atrae a millones de seguidores, los 15 minutos del intermedio se han convertido en los más deseados por las estrellas de la industria musical y le han dado una proyección internacional al evento.

Este 2024, Usher será el encargado de presentar el show del 'half part time', después de varias especulaciones respecto a otros artistas, la NFL y Apple Music confirmaron que el representante estadounidense del R&B, Dance y Pop sería el encargado de animar la fiesta.

El artista considerado como uno de los mejores artistas de R&B de los últimos años, con éxitos como 'DJ Got Us Fallin' in love', 'Confession' o 'Yeah!', ha empezado su esperado show del 'halftime show' vestido de blanco con detalles de pedrería y un guante plateado. Con coreografías minuciosas de hip-hop, una vestimenta al estilo 'Moonwalker' de Michael Jackson, Usher ha empezado con un show tranquilo, en un césped lleno de bailarines en su mayoría latinos.

El problema ha llegado cuando la pausa del show se ha convertido en la dinámica de los 15 minutos del intermedio. A pesar de tener grandes invitados como Alicia Keys que ha aparecido en el escenario vestida de un espectacular rojo y al piano, pero tampoco ha logrado convencer a la audiencia.

Por el escenario han pasado también otros invitados como H.E.R., armada con su guitarra, Lil Jon desde el público del campo para animar la fiesta con su 'Turn Down for What'.

También han pasado por el escenario Will.i.am y Luda, para darle vida al show e incluso Usher se ha quitado la camiseta y ha lucido abdominales.

Pero para el público su actuación se ha quedado como un medio tiempo tranquilo y con pocos sobresaltos que las redes han sentenciado de aburrido y soporifero.

Está más entretenido el palco de Taylor Swift con Ice Spice pedisimas que el halftime de Usher. pic.twitter.com/YZN61cKGSp — Héctor Guillén (@hectorcarlosg) February 12, 2024

Taylor Swift bajando de la gradería para cantar con Usher: pic.twitter.com/5AWiN9ljG8 — Barrios (@Barriosrro) February 12, 2024

Así es como me tiene el show de Usher:



pic.twitter.com/BWqR50CnDD — Garra Sports (@garrasports_mx) February 12, 2024

Usher en el medio tiempo del Super Bowlpic.twitter.com/1VdE2Notqd — Bratislav Kljajić #23🇩🇰𓁁 (@noxiousbadge) February 12, 2024

*Usher dándolo todo en el medio tiempo



Taylor Swift y sus amigas en el palco con Ice Spice, pedísimas: pic.twitter.com/4IFccCZXyH — Barrios (@Barriosrro) February 12, 2024

Antes del show Usher declaró que se trataba de una cita muy importante en su vida: "Es un honor finalmente tachar una actuación en el Superbowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes de mí. Gracias a los fans y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Os veo pronto".

Pero parece que a la audiencia su espectáculo no le ha parecido innovador.