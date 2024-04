Estas son las hipotecas con las que se pagarán 300 euros menos anuales con el nuevo euríbor

Un grupo de hipotecados de nuestro país tendrá destacadas novedades respecto a su cuota. El euríbor ha cerrado el mes de marzo en el 3,718%, un porcentaje por encima en comparación con el año anterior. Los titulares de una hipoteca variable con renovación anual tendrán un aumento inferior al año pasado.

No obstante, hay buenas noticias para las renovaciones semestrales, que verán un alivio mensual en torno a 25 euros al mes en sus cuotas hipotecarias. Desde ASUFIN apuntan que habrá reducciones las cuotas del cierre de abril y meses sucesivos, de hasta 15 euros mensuales, 176 euros al año.

"En la medida en que marzo ha cerrado el mes más bajo que la media y que el arranque, que alcanzó el 3,744%, todo apunta a que asistiremos a un cierre de abril a la baja", apuntaban desde el organismo. Durante el pasado año, el euríbor de abril terminó en el 3,756 y este mes lo comenzará por debajo.

El director de Hipotecas del comprador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, asegura que este dato de marzo no es alarmante: “Estamos en un momento de estabilidad a nivel de tipos de interés, lo que implica que también el euríbor registre leves caídas entre un mes y otro, como las que vimos en noviembre y diciembre del año pasado, que se compensan después con nuevas subidas como las que estamos viendo ahora y hemos visto en febrero. Y es que, hasta que el BCE no baje los tipos, no habrá movimientos determinantes en el euríbor porque la diferencia entre ambos valores es ya muy elevada”.