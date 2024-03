¡Este soltero rechaza a su cita en 'First Dates' por el signo zodiacal!: "Tendría que decir que no"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Carlota, una soltera de 26 años dispuesta a encontrar el amor. Se define como una mujer apasionada, romántica y cariñosa. A cenar con ella ha llegado David un soltero de 32 años muy educado: ''No permito faltas de respeto de nadie'', aseguraba.

David contaba que tiene raíces de Escocia y que las personas más importantes de su vida eran su madre y sus hijas. La primera coincidencia entre los dos ha sido su lugar de procedencia, los dos venían de Palma de Mallorca.

En la primera impresión a David le ha gustado su cita: ''Me parece una chica que vale la pena conocer creo'', declaraba él. Otra de las cosas que tenían en común era su pasión por viajar y vivir en el extranjero.

Carlota le ha contado que era una persona muy alocada y siempre se animaba a los planes improvisados. Él le ha comentado que en un futuro volvería a Austria y ella se ha sumado al carro rápidamente: ''Me ha gustado que diga que vendría conmigo a Austria, no sé si ha sido fruto de los nervios''.

En la recta final de la velada, Carlota aseguraba que estaba dispuesta a tener relaciones abiertas y el soltero confesaba que cuando era más joven pensaba que las relaciones solo podían ser monógamas, pero tras conocer a una chica en Austria, cambió de opinión.

''He venido sin expectativas y me habéis sorprendido gratamente. En un momento que mi vida estuviera más ordenada si tendría una segunda cita con David'', aseveraba ella.

Todo había ido viento en popa pero cuando David ha descubierto que Carlota tenía el mismo signo del zodíaco que sus exparejas, se lo ha echado en cara y ha enfadado a Carlota que ha terminado por rechazarle: ''igual tendría que decir que no''.