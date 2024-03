Esta soltera se encuentra a su padre en 'First Dates' teniendo una cita: "¡Pero qué haces aquí! Yo flipo contigo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Nerea tiene 22 años ha venido al programa para encontrar el amor, mientras que le contaba a Laura como le gustan los chicos le ha parecido oír la voz de su padre y cada vez estaba más segura de qué estaba ahí.

Laura le ha dicho que se asomase si quería y se llevado una gran sorpresa: "¿Papá? Pero ¡qué haces aquí!". Roge, su padre, es legionario que ha pasado toda su vida casado, y en su cita había hablado sobre la hija que tuvo en su matrimonio pero lo último que se esperaba era encontrársela allí.

Roge, estaba cenando tan tranquilo con Rosa, que tiene 54 años y dos hijos pero se ha descentrado cuando ha visto a su hija. Ya no tienen mucha relación desde hace unos meses y a Nerea le ha molestado encontrarse a su padre allí y que no le dijera absolutamente nada: "yo flipo contigo", le ha dicho molesta.

Laura ha mediado entre ellos, y Roge ha seguido conociendo a su cita, bajo la atenta mirada de su hija.