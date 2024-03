Lisette se cabrea con las calabazas de su cita en 'First Dates': "No me prometas tu amistad, ni nada de eso"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Lisette y Kevin. Lisette viene de Santo Domingo, vino a España para estudiar un máster y se quedó, al ver a su cita le ha parecido atractivo pero no ha sido mutuo:

''Me parece un chico muy guapo, físicamente se nota que es un chico que se cuida, es guapo de cara y eso es algo que me gusta mucho'', ha dicho la soltera nada más ver a su cita. Cuando Kevin ha entrado le ha dicho que era muy guapa pero después ante las cámaras ha reconocido que no le gustaba y que no se sentía atraído: ''No me ha gustado quizá físicamente'', aseguraba él. ''No me atrae porque me gustan más las chicas rubias y no las morenas'', añadía.

Darío se dedica a escribir le ha contado a Lisette que vende libros en los mercados, compagina su afición por la escritura con sus estudios: ''Me gustaría lograr algún día un bestseller (un gran éxito en ventas)'', aseveraba. ''Es un hombre que lucha por sus sueños. También podría luchar por mí'', ha dicho ella.

La soltera no ha evitado preguntarle por algo que para ella es un requisito fundamental: ''¿Crees en Dios?'', preguntaba. ''Es muy difícil para mí responder a eso porque yo creo que después de la muerte hay algo. Diría que soy ateo'', le ha dicho Kevin y añadía 'lo que menos me gusta es que no he sentido la química que me hubiese gustado''.

Lissette estaba cada vez más cómoda en la cena pero chocaba con la postura de Kevin, porque tenía muy claro que no iba a conocer a la soltera aunque a ella le hacía creer lo contrario. A pesar de que Kevin durante la cena ha recalcado que no era su tipo, en la cabaña se han dado un tímido beso.

En la decisión final, Lisette ha dicho que quería seguir conociendo al soltero pero Kevin sorprendía en el último momento: "Físicamente no me has llamado la atención como me habría gustado", le ha dicho y Lisette estaba asintiendo hasta que para consolarle le ha dicho que no daba crédito a sus palabras, confesaba su asombro y decidía responder a Kevin con un particular dardo: ''No me prometas tu amistad, ni nada de eso, porque es un poco ilógico'', sentenciaba.