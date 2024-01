Preocupación por la situación de Mónica Cervera: durme en las calles de Marbella y se asea donde puede

En los últimos días, se ha hecho público que la actriz Mónica Cervera se encuentra en una complicada situación de indigencia. Los medios de comunicación se han preocupado por la difícil vida de la intérprete, que ha pasado de estar nominada al Goya a dormir en las calles de Marbella.

El medio 'Diez Minutos' ha publicado este miércoles unas duras fotografías de la rutina de Cervera. La revista muestra su día a día, llevando su mochila a cuestas, durmiendo y comiendo en un banco y aseándose en los lugares que puede. Desde el banco donde pasa las noches en su localidad, Mónica rechaza su pasado en la industria del cine.

"No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado", explicaba la artista en la revista 'Semana'. En este contexto, en el programa 'Fiesta' también hablaron sobre esta situación.

"Dormir en la calle es lo último. Es una cuestión voluntaria, pero no sé de qué forma le pueden ayudar", se preguntaban sus colaboradores. "Tú no puedes ayudar a nadie que no quiere ser ayudado", señalaban desde el programa de Telecinco. Además, añadían que "sus compañeros han intentado ayudarla, pero ella no se ha dejado". "Este rechazo a la tele y al cine a lo mejor es una forma de tirar la toalla", opinaban al respecto.