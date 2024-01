Miguel Gutiérrez se atreve con las preguntas de Broncano sobre el sexo: "Subí y estaba ahí como un mono..."

El Girona se encuentra en una época histórica como segundo clasificado de La Liga EA Sports. El equipo catalán está rendiendo al máximo nivel nacional gracias al desempeño de futbolistas como Miguel Gutiérrez. El jugador está disfrutando de su mejor momento, y ha visitado el plató de 'La Resistencia' para ser entrevistado por David Broncano.

El defensa de 22 años comentaba que el Real Madrid se encuentra en primera posición, pero que el Girona tiene los mismos puntos y tan solo les separa la diferencia de goles. Después de esto, Gutiérrez explicó como funcionan sus derechos federativos. "Soy 50% del Girona y 50% del Real Madrid", afirmaba el lateral izquierdo.

En este contexto, el jugador ha aclarado que ocurriría si otro club lo fichase: "Sería el 50% para el Girona y el 50% para el Madrid. Florentino siempre gana", decía en tono bromista. Más adelante, Broncano no ha podido evitar preguntar acerca de las relaciones sexuales, y en la respuesta de esta pregunta, ha surgido una curiosa anécdota.

El canterano del Real Madrid explicó que cuando viajan se hospedan en habitaciones compartidas, lo que ha supuesto algún que otro momento gracioso: "Una vez, me encontré ahí... No te voy a decir quién fue, pero esto pasí hace ya años en la cantera. Le dije: 'Me bajo al fisio a tratarme'. Y se me olvidó el móvil en la habitación, subí y estaba ahí como un mono...", relataba el defensa, despertando las risas de presentador y público.