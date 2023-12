¿Por qué Broncano se puso la camiseta del Getafe en La Resistencia?

Durante la pasada jornada del martes, Borja Mayoral, uno de los arietes de moda en la Liga Española, acudió al programa de entretenimiento 'La Resistencia'. Mediante la entrevista, el delantero del Getafe protagonizó varias anécdotas divertidas, pero también propuso un reto a su presentador, David Broncano.

Como podía preverse, Borja Mayoral tuvo que contestar las preguntas clásicas del formato: "Real Madrid, Roma, he jugado en grandes equipos, no me ha ido mal, calcula los goles que llevo esta temporada. Y llevo dos goles en Copa, que también cuentan", respondía al ser cuestionado sobre su dinero. En cuanto a las relaciones sexuales, el jugador respondió que "el último mes he metido cuatro o cinco goles, va unido. Marcas gol, estás feliz esa semana. He estado en París sin el niño dos días... Y el que he echado antes de venir".

La Resistencia

Sin embargo, el momento más viral de la entrevista fue cuando Mayoral y Broncano hablaron sobre el encuentro de este martes, que todavía no se había disputado, entre Getafe y Atlético de Madrid. El primero es el actual club del futbolista y el segundo, equipo del que es aficionado el cómico. "El martes jugamos contra el Atlético, cuidado", avisaba el futbolista.

Mientras tenían un 'pique' amistoso, el presentador se arriesgó a cumplir una promesa si el equipo azulón rascaba algo positivo del Metropolitano. "Si empatáis hago una semana entera el programa con la camiseta del Getafe. Si ganáis hago una semana entera con la camiseta del Getafe, te invito a una mariscada y regalo una camiseta del Atlético firmada" presumía Broncano. Finalmente, el resultado fue un empate 3-3 con dos goles de Mayoral y por este motivo, el comunicador está cumpliendo su promesa.