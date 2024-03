La fecha exacta en la que Kate Middleton podría volver a aparecer ante la prensa

Todo el foco está puesto en la familia real británica. Desde hace unos meses, tras el anuncio de la intervención programada de Kate Middleton y el anuncio de que Carlos III padecía cáncer, las bases de la familia real británica parecen tambalearse.

Y es que el silencio de la casa real sobre el estado de salud de Kate Middlenton y la polémica imagen retocada, mantienen al Reino Unido y a las personas de todo el mundo manteniendo la respiración.

Ante el silencio de la Casa Real Británica las teorias conspiranoicas y los bulos continuan inundando las redes sociales. Entre la oleada de desinformación, han saltado las alarmas al notificar que la BBC supuestamente había cambiado el logo al color negro, cómo habría hecho cuando falleció la Reina Isabel II.

La realidad es que el logo de la cadena siempre ha sido de color negro y no se trata de ningún luto simbólico. También se ha prometido que la cadena iba a emitir un comunicado sobre Kate Middleton pero se trataba de un "bulo más".

Helen Wade, periodista de la BBC, ha comparecido en directo para el programa 'Vamos a ver', donde ha ratificado que la princesa Kate está bien y que sí ha sido vista comprando en una tienda agrícola: “Esto es verdad, ellos fueron a comprar cerca de donde viven ellos, fueron andando a comprar varios artículos, la gente los vio de sorpresa”, relata.

Kate Middleton podría aparecer ante la prensa pronto

Wade ha dado más información sobre la salud de la princesa de Gales: “El estado de salud no es tan alarmante, se recupera bien y estuvieron el finde semana en público viendo a sus hijos en varias actividades haciendo sus deportes. No descartan que se una a la familia para ir a la misa del domingo de Pascua”, apunta Helen.

Sobre las imágenes de las compras también ha explicado porqué no habría fotografías del momento:

“Me imagino que los de la tienda les habrán pedido que no les hagan fotos y cuando están en colegios, el local pide por favor a los padres que no tomen fotos, puede ser por eso. A la princesa de Gales la podremos ver si no va a la misa, me imagino que hará los actos públicos en la Semana Santa”.

Por lo tanto, según las informaciones de la BBC, Kate Middleton volvería a aparecer el domingo de Pascua, o bien en los actos públicos de Semana Santa, despejando las incognitas de su ausencia en la Casa Real Británica.