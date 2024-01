Así está el entorno de Dani Alves desde su ingreso en la cárcel

Dani Alves pasó de ser un futbolista de éxito a estar acusado de agresión sexual, por violar a una joven en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona. Los agravantes y el riesgo de fuga a su país natal, llevaron al jugador brasileño a la prisión de Brians, donde permanece interno desde hace un año.

La defensa de Alves, liderada por Cristóbal Martell inicialmente y por Inés Guardiola en el momento, ha buscado diferentes estrategias para conseguir la libertad provisional para el ex lateral campeón de Europa. A pocas semanas del juicio, ninguna ha funcionado, y una de ellas fue demostrar su vínculo con su familia en Barcelona para evitar una fuga a su país de procedencia.

Joana Sanz, mujer de Alves, decidió defenderlo en un primer momento. "Yo he visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy. Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto", expresaba en 'Y ahora Sonsoles'.

Sin embargo, los cambios de declaración en el jugador y las pruebas en su contra que avalaban la denuncia y evitaban su libertad provisional, le obligaron a tomar una drástica decisión. "Elegí como compañero de vida a una persona que a mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, soy increíble", expresaba.

A pesar de anunciar su ruptura, Joana Sanz ha vuelto al centro penitenciario para visitar al que fue su marido. Este detalle ha sido utilizado por la defensa, para demostrar que su matrimonio con una ciudadana española es fundamental para el arraigo en nuestro país. Sin embargo, esta estrategia no funcionó y Cristóbal Martell optó por otra vía, utilizando su primera familia.

Dinora Santana, su exmujer, y sus dos hijos, Victoria y Daniel, dejaron Brasil para vivir en Barcelona, una estrategia para solicitar la excarcelación sin riesgo de fuga. Los dos menores de edad acuden a centros educación de la ciudad condal, pero su madre terminó retirando públicamente su apoyo al sentirse utilizada. "Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he provocado escándalo (...) Ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida".