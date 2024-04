Dulceida y Alba Paul revelan el sexo del bebé con una gran fiesta

Hace unas semanas las influencers Dulceida y Alba Paul anunciaron a través de sus redes sociales que esperan a su primer hijo en común, a través de una fotografía con la ecografía en la mano: "Tus mamis te esperan con muchas ganas", compartían emocionadas.

En numerosas ocasiones Dulceida había explicado que al llegar a los 28 años el instinto de ser madre se le despertó y tenía "ganas locas" de formar una familia. La noticia generó revuelo entre sus fans que esperaban ansiosos conocer el sexo del bebé.

Este domingo, la pareja ha revelado el sexo del bebé: "¡Buenos días! ¡Es hoy, es hoy, es hoy!", decía Dulceida este domingo por la mañana a través de su canal de difusión.

"He soñado que me despertaba, subíamos arriba donde hacemos la revelación y todo era rosa y azul (no hacemos nada con colores porque no nos identifica) y le decía a Alba: '¿Y ahora qué hacemos?'", relataba la influencer, añadiendo emoticonos de risa.

Para el gran día ambas han reunido a sus seres queridos en una casa situada en Platja d'Aro, en un lienzo los asistentes de la fiesta iban votando si preferían a un niño o una niña. Pero la prueba final era un lazo gigante del que tirar donde se desvelaba el sexo del bebé: las influencers tendrán una niña.

Todos sus familiares han corrido a abrazarlas y la influencer ha compartido el momento en redes: "TAN FELICES, deseando conocerte pequeña", ha escrito. Durante el 'gender reveal' el cantante Dani Fernández ha sido el encargado de amenizar la fiesta y la alegría de la pareja al saber que serán madres de una niña.