Dulceida revela cuáles son los antojos que está teniendo durante el embarazo: "Algunos no son sanos"

El pasado martes las influencers Dulceida y Alba Paul anunciaron a través de Instagram que esperan a su primer hijo en común. La pareja compartió la primera fotografía con una ecografía en la mano: "Tus mamis te esperan con muchas ganas".

La pareja ha elegido el método ROPA para ser madres. Esta técnica de reproducción asistida une la fecundación y recepción de embriones, permitiendo a las parejas homosexuales femeninas compartir la maternidad.

Alba es la madre genética, ya que se ha usado su óvulo, y Aida es la madre biológica, por gestar el embarazado y encargarse de la lactancia.

Son muchas las personas que se han interesado por el embarazo de la pareja y Dulceida realizó un 'Preguntas y respuestas' en Instagram para resolver las dudas de sus seguidores.

Una de las preguntas que más se ha repetido ha sido la de si ha tenido algún antojo por el embarazo, y la influencer ha asegurado que necesita comer todo el día.

"Todo el rato tengo antojo de fresas (...) También me da por mandarinas, kiwis... hoy me ha dado por sandía que me la ha comprado Alba y algunos que no son tan sanos como el chocolate", ha explicado.