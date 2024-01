Anabel Pantoja se sincera sobre su relación con Isabel Pantoja: "Cuando tengo un problema no la llamo"

En este inicio de 2024, Anabel Pantoja está dando mucho que hablar. La sobrina de Isabel Pantoja está en un momento personal de lo más dulce, al lado de la tonadillera y su nuevo novio, el fisioterapeuta David Rodríguez, al que quiso dedicarle una romántica publicación en sus redes sociales para despedir el año.

En sus redes, Anabel también ha querido mostrar su felicidad, a través de una publicación en la que escribía: ''Mi 2023 tiene un nombre y ese eres tú David, sabes que decidí por los dos no exponer apenas nada y guardar lo más íntimo para nosotros, pero toca compartir con MI GENTE de aquí lo que es MI CHIMBA DE VIDA CONTIGO, solo puedo agradecerle a Dios y a los que me cuidan arriba por esta bendición que me mandaron'', decía la prima de Kiko Rivera.

Pero a pesar de estar viviendo un romance maravilloso, la colaboradora vuelve a estar en medio de las innumerables polémicas que rodean a su tía. Hace unos días saltaba la noticia de que la cantante estaba vendiendo varias de sus propiedades para saldar sus deudas con Hacienda.

Los medios de comunicación preguntaron a Anabel Pantoja sobre el tema y aunque se mostró muy reacia, la revista Lecturas publicó una entrevista con Anabel donde explicó como se encuentra actualmente su relación con la artista.

En este momento la tonadillera no tiene ninguna relación ni con su hija, Isa Pantoja, ni con su hijo, Kiko Rivera. Con la única que mantiene una estrecha relación es con Anabel Pantoja, que además ha sido uno de sus grandes apoyos durante este pasado 2023. Por ello, la colaboradora de televisión aseguraba en esta nueva entrevista que no tiene ningún problema en ''abogar por la concordia''.

Pero la influencer dejaba claro que solo hablaba con su tía de ''cosas bonitas'' como su situación laboral o sentimental. ''Cuando tengo un problema no la llamo, no me apetece", declaraba. ''No soy una persona bienqueda, lo que pasa es que no quiero perder la poca familia que me queda'', aseveraba la sobrina de la tonadillera.