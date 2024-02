Las 5 mejores actuaciones de la historia de la Super Bowl

El próximo 12 de febrero tendrá lugar uno de los eventos deportivos más importantes en todo el mundo. Los Kansas City Chiefs se enfrentarán a San Francisco 49ers en la final de la liga de fútbol americano (NFL), un año más la Super Bowl se celebrará por todo lo alto. No es solo el partido lo que atrae a millones de seguidores, los 15 minutos del intermedio se han convertido en los más deseados por las estrellas de la industria musical y le han dado una proyección internacional al evento.

Este 2024, Usher será el encargado de presentar el show del 'half part time', después de varias especulaciones respecto a otros artistas, la NFL y Apple Music confirmaron que el representante estadounidense del R&B, Dance y Pop sería el encargado de animar la fiesta.

Pero la media parte de la Super Bowl no siempre fue así, gracias a la actuación de Michael Jackson en 1993 el intermedio de la Super Bowl se ha convertido en el espacio más esperado del evento. Coreografías perfectas, pirotecnía, alturas, plataformas que se desmontan y hasta algún vuelo por los aires, así luce ahora el deleite musical y performático al que nos tiene acostumbrados la Super Bowl.

Las primeras actuaciones del intermedio eran más sencillas, un artista reconocido cantaba en la media parte, pero los 15 minutos de la Super Bowl se han convertido en un escaparate de oro para los artistas musicales.

Ya no vale solo con cantar, el 'half part time' tiene que ir acompañado de un gran show para quedarse en la memoria de todos los espectadores. Repasamos algunas grandes actuaciones, que consiguieron impresionar a los espectadores, y todo el mundo se acuerda de ellas al escuchar: Super Bowl.

Las 5 mejores actuaciones de la Super Bowl

Shakira y Jennifer López (2020)

Antes de que el mundo cambiara por completo con la llegada de la pandema, Shakira y J.Lo lo dieron todo en la Super Bowl de 2020, en un show que alzaba bandera por el empoderamiento de la mujer y la cultura latina. Es prácticamente imposible olvidar el recital de canto y baile que ofrecieron las dos artistas que hicieron gala de sus orígenes latinos.

Shakira arrancó el espéctaculo vestida de rojo, subida en un podium a ritmo de 'Loba'. Sin duda fue uno de los intermedios con más coreografía y más sensualidad. Además, todo el stage estuvo formado mayoritariamente por mujeres latinas. Shakira, se atrevió hasta a lanzarse a la zona del público donde siguió cantando tumbada.

A la colombiana le cogió el relevo Jennifer López vestida totalmente de cuero negro Versace, agarrada a un poste de bandera, empezó la actuación con el hip-hop propio de 'Jenny From the block'. J. Lo se atrevió hasta con el pole dance durante su espectáculo, hubo cambios de vestuario coreografías de todo tipo y un recital de éxitos de la neoyorquina de ascendencia puertorriqueña y la colombiana.

El baile no cesó en ninguno de los 15 minutos del intermedio, y dejaron al público boquiabierto. El espectáculo marcó un antes y un después, se ha considerado uno de los intermedios más sexys de todas la Super Bowl, algunos televidentes incluso lo tacharon de 'pornográfico': la comisión que controla los shows de entretenimiento en Estados Unidos recibió unas 1.300 denuncias porque las coreografías y los movimientos eran 'impropios'. El espectáculo fue tan impresionante que les llevó a ganar su primer Emmy.

Madonna (2012)

Tuvieron que pasar 20 años de espectáculos en los intermedios para que llegara el turno de la Reina del Pop, y como no, Madonna lo hizo a su estilo: a lo gigante. Para 2012, el show de Madonna para la Super Bowl fue uno de los espectáculos más grandes que se habían visto a nivel performático y audiovisual de todos los tiempos.

Una emperatriz romana entró al State Farm Arizona en una enorme cuadrigada arrastrada por su ejército de 'esclavos'. Vestida de dorado emergía de unas alas gigantes, al ritmo de Vogue, mientras la paseaban por todo el campo e iba ejecutando sus hipnóticas 'strike a pose'.

Si no había sido suficiente con el carruaje romano, el escenario evolucionó a una pista de baile con 'Music' y la ayuda de LMFAO donde se pusieron a bailar con piruetas de gimnasia sobre una cinta elástica. Hubo tiempo para más invitados sorpresa, Nicky Minaj pasó por su actuación encabezando un ejército de animadoras que coreaba el nombre de Madonna. Para el final de la actuación una Madonna más sobria vestida de negro y largo se dejó la voz en cantar a pleno pulmón 'Like a Prayer' acompañada de un coro góspel.

Solo la Reina del Pop podía atreverse a versionar una actuación de esa forma. Su espéctaculo fue una revelación en el concepto de show, no le faltó ningún tipo de detalle y dio un gran paso en la implementación del audiovisual para conseguir un show hipnótico.

Rihanna (2023)

El regreso de Rihanna a la Super Bowl fue un momento histórico. Después de siete años sin subirse a un escenario, la de Barbados llegó pisando fuerte, embarazada por segunda vez y envuelta en un mono rojo. No tuvo ningún tipo de problema para subirse a las alturas con unas coreografías hipnóticas para hacer un repaso por sus grandes éxitos.

Rihanna se subió al escenario y dejó boquiabiertos a todos los espectadores de la 57ª edición de la Super Bowl. La cantante nos dio el gusto de volver a escuchar en directo algunos de sus mayores hits: 'Umbrella', 'Diamonds', 'We Found Love' y 'Only Girl (In the World)'. Con una puesta en escena totalmente innovadora, con superficies flotantes que se dividian y colocaban a Rihanna en las alturas de la Super Bowl.

Vestida totalmente de rojo pasión, era imposible no ver a la de Barbados que se presentó con un ejército de bailarines vestidos de riguroso blanco que se movían como si fueran una única persona. Además, por si no había creado ya suficiente expectación Rihanna reveló que estaba embarazada de su segundo hijo.

Beyoncé (2013)

"La excelencia debe ser buscada, debe ser cortejada con todas las fuerzas y el esfuerzo que tengamos", declaró una voz en off del gran entrenador de la NFL Vince Lombardi justo antes de que Beyoncé apareciera en el escenario de la Super Bowl en 2013, rodeada de fuego.

Fue una introducción maravillosa porque si algo caracteriza a la 'Queen B' es la autoexigencia y la perfección, con Beyoncé no hay error que valga y así lo demostró con una actuación impecable. Cargada de pasión, confianza y carisma, con su chorro de voz característico Beyoncé enmudeció al estadio a ritmo de Crazy right now.

Pisando fuerte la reina Bey se comió el escenario en una actuación donde hizo un recorrido por sus propios éxitos en solitario y también le quedó espacio para reunirse de nuevo con las Destiny's Child. Ella siempre había negado el encuentro pero en el minuto 6'47", Michelle Williams y Kelly Rowland aparecieron disparadas sobre el escenario. Y para poner el broche final, Beyoncé cerró con su "Halo", poniendo los pelos de punta a todos los espectadores.

Prince (2007)

Que la actuación de Prince haya pasado a la historia como uno de los espectáculos más icónicos de la Super Bowl no se debió a los shows de vértigo a los que nos acostumbramos a partir de 2012. Prince no voló, ni bailó hasta desgastarse los zapatos, tampoco le hizo falta porque consiguió crear un clima especial.

Simplemente con su voz y su rock puso al público en pie y los hizo vibrar, al estilo de los 2000 con un concierto más tradicional cuando el show de la Super Bowl todavía no había llegado a esa evolución de performance 360. Aún así ya se atrevió a innovar con bailarinas con trajes fluorescentes, la banda haciéndole los coros y un público que votaba al lado de ese escenario con la forma de su propio logo y un neon lila que lo iluminaba

Prince rompió los esquemas de la época pero la culminación de su magistral clase de rock llegó con 'Purple Rain', un impresionante aguacero y un vendabal hicieron todavía más icónica esa tormenta de voz que puso al público los pelos de punta. Después de su actuación en la Super Bowl, el cantante de Minnesota hizo un regreso por todo lo alto y consiguió duplicar las ventas de su disco 'Planet Earth'.