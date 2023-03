Mapi León: "¿Chelsea o Lyon? Me da igual"

La defensa habló de la ovación que le dedicó la afición blaugrana: "ha sido increíble, impresionante; me siento muy querida y eso siempre ayuda a rendir al máximo" Jana Fernández reconoció que "me emociona mucho haber cumplido mi sueño de jugar en el Camp Nou; era un espina que tenía clavada que me he sacado"

Las jugadoras del Barcelona reconocieron que volvieron a disfrutar de lo lindo de la experiencia de volver a jugar en el Spotify Camp Nou. La central Mapi León, una de las goleadoras del partido de vuelta ante la Roma, no ocultó su agradecimiento por el cariño que le brindó la afición blaugrana al ser sustituida, mientras que la 'debutante' Jana Fernández, a la que una grave lesión le había impedido hasta ahora pisar el césped del coliseo barcelonista en partido oficial, estaba exultante.

Recordando la ovación que se llevó al dejar el campo, Mapi León explicó que "no sé si se puede describir, ha sido increíble, impresionante. Me siento muy querida y eso siempre ayuda a rendir al máximo. Tenemos que agradecérselo a todos los que han venido o han visto el partido por la tele. Es un día de alegría".

La defensa aragonesa marcó el 2-0 con un potente disparo con la zurda desde fuera del área. Según desveló con su habitual desparpajo, "sabía que iba a chutar, pero no me esperaba que el disparo iba a ir así. Voy a explicar algo. Contra el Madrid también chuté, pero me enseñaron el vídeo y me dijeron que dada la posición y las rivales, no era la mejor opción. Así que me he dicho, '¿ah, sí?, pues te vas a cagar'. Y ha salido bien".

Mapi León destacó que "con un 5-1 las sensaciones son muy buenas. No somos máquinas. A veces estamos mejor y a veces peor, estamos más o menos acertadas". Y añadió que "invencibles no es la palabra. Nos sentimos fuertes. Cada vez que venimos aquí nos sentimos bien. Igua que en el Johan Cruyff. Siempre ayuda jugar en casa y delante de tu gente".

Comparando lo sucedido en el partido de ida ante la Roma, la defensa blaugrana comentó que "a veces tienes el día. Si allí llegamos a aprovechar las tres ocasiones más claras que tuvimos, el resultado hubiera sido diferente. Lo importante es que nos hemos sentido bien jugando, el juego ha sido fluido, hemos creado ocasiones... Este es el camino".

SIN PREFERENCIAS

Respecto a sus preferencias sobre el rival en semifinales, ya que el Chelsea y el Olympique de Lyon se miden este jueves en Londres, se limitó a decir que "me da igual. Para ganar la Champions tienes que ganar a todos los equipos que te toquen. Los dos son viejos conocidos".

Por su parte, la también defensa Jana Fernández destacó que "estoy muy contenta, hay que darle mucho valor al hecho de que este club haya llegado cinco veces a las semifinales. Es muy importante llevar este escudo tan arriba. Hemos jugado un buen partido y por fin he cerrado el ciclo de poder jugar en el Camp Nou. A la tercera fue la vencida. Lo esperaba con ganas".

Jana Fernández debutó en el Spotify Camp Nou ante la Roma | Maria Tikas

La catalana no había podido jugar hasta ahora en el Camp Nou. Según comentó, "cambia mucho verlo desde dentro o desde fuera. Me emociona mucho haber cumplido mi sueño de jugar en el Camp Nou. Era un espina que tenía clavada que me he sacado. Después de la lesión estoy al cien por cien". Y añadió que "era mi primera vez y para mi ha sido difícil abstraerme. Lo he disfrutado, aunque como futbolistas estamos preparadas para jugar en todos los sitios. Pero jugar en este escenario por primera vez... Lo he disfrutado mucho y espero que no sea la última vez".