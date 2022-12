¿Cómo es el Benfica que se enfrentará al Barça en Champions?

El Sporting de Lisboa - Benfica es el líder de la liga portuguesa, y se enfrentará este jueves al Barça El conjunto luso cuenta con la máxima anotadora de la Champions, Cloé Lacasse

El Barça se enfrenta al Sporting de Lisboa - Benfica esta semana en la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Women's Champions League. Pero, ¿cómo es el conjunto luso?

El Sporting de Lisboa - Benfica es el líder de la liga femenina portuguesa. Se ha hecho con la victoria en los nueve partidos disputados, habiendo anotado 32 goles y encajando tan solo 2 tantos. Han sumado 27 puntos y la distancia que les separa del Sporting de Braga, las segundas clasificadas, es de ocho puntos.

Pero otro gallo canta en la Champions. El Benfica se sitúa tercero del Grupo C. Han sumado seis puntos (con dos victorias ante las colistas), pero les restan los dos partidos más complicados: ante el Barça y contra el Bayern de Munich.Si la fase de grupos se cierra así, las portuguesas dejarían de participar en la competición europea.

En la primera jornada, el Barça se impuso por nueve goles a cero, en un partido perfecto para las culés, con hasta siete anotadoras distintas.

En la segunda jornada, las portuguesas se pusieron las pilas y estuvieron a punto de sumar un punto ante el Bayern de Munich. Nycole Silva y Cloé Lacasse avanzaron a las locales, pero las alemanas pudieron remontar el marcador gracias a Georgia Stanway, que anotó en el último minuto del encuentro el gol que les daba la victoria.

𝘙𝘪𝘥𝘪𝘯' 𝘴𝘰𝘭𝘰 😎 What a goal from @Cloe_Lacasse 🤩 #UWCL // @SLBenfica pic.twitter.com/Fo4nMMiLYa

En la tercera y cuarta jornada, las de Lisboa ganaron sus primeros puntos en Champions con dos victorias ante el Rosengard, el colista del Grupo C. En el primer encuentro, les bastó con un tanto, mientras que en la última jornada la victoria llegó gracias a una remontada. Empezaron avanzándose las suecas, pero el Benfica anotó tres goles en diez minutos y con el 1-3 llegaron al final del partido.

Cloé Lacasse es es una delantera canadiense de 29 años que juega también con el combinado nacional. Es la máxima anotadora en la Champions League, y ya acumula seis tantos.

También Nycole Silva, la joven jugadora de 22 años que ya participa con la selección de Brasil, tiene un olfato goleador que podría amenazar al Barça.

Francisca Nazareth no destaca por sus tantos, pero los provoca regalando asistencias. A sus 20 años, es una de las estrellas del conjunto de Filipa Patão.

A lot of @SLBenfica goals in this picture 📸#WeCAN pic.twitter.com/HENEBAzv59