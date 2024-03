Pogacar: "No fue una victoria fácil; era una subida muy dura"

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) valoró este miércoles, tras ganar la tercera etapa de la Volta Ciclista a Cataluña y afianzarse como líder de la general con un margen de 2:27, que "no fue una victoria fácil", ya que la subida final a la estación de esquí de Port Ainé fue "muy dura".

"No fue una victoria fácil. Era una subida muy dura, a mucha altitud. Sentí más frío al final, no tenía suficiente oxígeno. Fue muy duro, pero otra vez fue una muy buena etapa del equipo y estoy contento de la victoria porque los compañeros trabajaron muy duro para esto", resumió el ganador.

Pogacar recordó que fue Mikel Landa quien atacó primero, en pleno ascenso a la estación de esquí de Port Ainé y a 7,4 kilómetros de la meta, y él lo aprovechó para coger el impulso necesario para escaparse en solitario. "Fui a por él porque sabía que había hecho hueco. Quizás era un poco temprano, pero encontré un buen ritmo hasta los últimos dos kilómetros. Los últimos dos kilómetros fueron duros, pero me las arreglé para llegar bien (al final)", expuso.

Landa: "Es una pena que esté Pogacar y la victoria sea tan difícil"

El vasco Mikel Landa (Soudal Quick-Step) aseguró este miércoles tras terminar segundo en la tercera etapa de la Volta Ciclista a Cataluña, por detrás del líder Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), que "es una pena" que "la victoria esté tan difícil", debido a la calidad del esloveno.

Landa llegó a meta en segundo lugar / Quique Garcia

"Estoy contento. Mi objetivo hoy era sacar un poco más de ventaja al tercero (en la general) y lo he conseguido. Es una pena que esté Pogacar y la victoria esté tan difícil", aseguró el alavés desde la estación de esquí de Port Ainé. Landa, que cruzó la meta 48 segundos después de Pogacar y terminó la jornada a 2:27 del líder de la general, confesó que, sin importar si sentía "bien o no", "tras el día de ayer había que probar" un ataque en el ascenso final.

"Si no movíamos nosotros (el pelotón), no sé quién podía ser", añadió el líder del Soudal Quick-Step, que lanzó un ataque a 7,4 kilómetros de la meta que provocó el contraataque de Pogacar, una reacción que ya se esperaba. "Sabía que se iba a calentar. Tenía esperanza poderme ir con él y quizás aguantarle hasta más cerca de la meta, pero desde un principio no podía", admitió.