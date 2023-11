Esperanza Aguirre alquila su palacio en pleno centro de Madrid para celebrar fiestas

La antigua presidenta de la Comunidad de Madrid tiene un palacete en el barrio de Malasaña El edificio pertenece a la familia del Conde de Bornos, marido de Esperanza Aguirre

Malasaña es uno de los barrios de moda de Madrid, repleto de terrazas, locales de moda y un encanto que roza lo hipster y moderno, se ha convertido en una de las zonas favoritas de la gente joven, para tomar unas copas, salir de fiesta o cenar con amigos. Es algo sabido y Esperanza Aguirre no ha dejado pasar la oportunidad, la expresidenta de la Comunidad de Madrid alquila su palacete para celebrar fiestas.

En el centro frenético y cotizado de Malasaña, caminando hasta la calle Jesús del Valle, se encuentra un edificio imponente, con una arquitectura heredada de otra época no demasiado antigua: es el palacio del Conde de Bornos, marido de la ex presidenta que le otorga a ella la condición de Condesa de Bornos.

El palacio del Conde tiene una puerta oscura de gran tamaño que rompe con una fachada de color crema y ventanas alargadas y rectangulares, actualmente, es la residencia de Fernando Ramírez de Haro y Valdés, quien obstenta el título nobiliario; y su esposa Esperanza Aguirre.

La expresidenta no se muestra recelosa de enseñar su hogar, en una entrevista de Susi Caramelo para 'Cuentos Chinos' no tuvo problema en recibirla en su hogar e incluso le permitió pintar una gaviota azul en la fachada, aunque segundos después se la hizo borrar Esperanza no perdió los nervios.

Ahora la condesa de Bornes alquilará su palacio para celebrar el próximo 30 de noviembre un evento de moda protagonizado por Olivia Palermo, una influencer y modelo norteamericana donde presentará su nueva colección para la firma Scalpers. Un evento especial que necesita de un lugar a la altura y qué mejor opción que la propia casa de Esperanza Aguirre.

Coste del alquiler

El edificio cuenta con tres plantas que pueden diferenciarse desde la calle. Según ha informado 'Vanitatis', no es la primera vez que lguien paga por alquilar el edificio para organizar un evento, el precio por disfrutar de una noche en el hogar de Esperanza Aguirre va de los 6.000 euros a los 15.000 euros. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid no alquila su casa por no residir en ella, allí se criaron los hijos de la pareja y también vivió allí Beatriz Valdéz, la madre de Fernando.

La parte que se alquila del edificio era justamente donde vivía su suegra, Beatriz, ubicada en la parte derecha de la vivienda y alejado de la zona izquierda, donde vive el matrimonio. Aunque organizan de vez en cuando este tipo de reuniones son cautos y deciden a quién le conceden la oportunidad de celebrar un evento en su palacio. .