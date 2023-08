El fuerte reclamo de Borja Fernández a los jueces: "Sois unos mierdas"

El exjugador del Pucela habló en un vídeo sobre su historia vinculado al 'caso Oikos' Reclama por una violación a su domicilio por parte de los cuerpos policiales

Desde que saliera a la luz la investigación por amaño de partidos en el fútbol español denominada como 'Caso Oikos', varias han sido las pesquisas realizadas a clubes y jugadores profesionales.

Uno de ellos, Borja Fernández, decidió hacer una denuncia pública tras la decisión de un juez de rechazar su petición por encausar a los policías que le detuvieron y que, hace cuatro años, ingresaron a su domicilio para apresarle ante la mirada de su hija de 16 años.

El exfutbolista del Real Valladolid argumentó que, tanto los jueces de Valladolid que desestimaron su denuncia, como los propios uniformados de la UDEF, son "unos mierdas".

"No salgo en ninguna conversación, no salgo en ningún lado, y entrásteis en mi casa así. Abogados que he consultado no se creen que hayan entrado así a mi casa. Han dicho que se les iba a caer el pelo. Estaba claro que se iba a ganar. Han violado mis derechos. Pero los jueces les protegen", apuntó Borja.

"Puedes entrar en un domicilio en tres situaciones: por un delito flagrante, si alguien mayor de edad te da permiso o si tienes orden judicial. Ninguna de las tres se daba aquel día", agregó.

"Sufres. Sufre tu familia. Pasas días en el calabozo de forma ilegal. Llegan unos jueces y dicen que no hay delito, que no pasa nada, que pueden vulnerar mis derechos y no pasa nada. Estoy muy jodido", remató el exfutbolista.