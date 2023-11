El aviso en forma da carta del Valencia a sus aficionados que viajen a Madrid

El club destaca que "el valencianismo no es una afición racista, ni Mestalla es un estadio racista" El encuentro del sábado en el Bernabéu, en el punto de mira tras los incidentes de la pasada campaña

Sin duda, el Real Madrid-Valencia del próximo sábado en el Santiago Bernabéu (21 horas) no es un encuentro cualquiera de LaLiga EA Sports.

Los incidentes racistas acaecidos en Mestalla la pasada campaña con la visita del conjunto de Ancelotti, y con el ínclito Vinicius Junior en medio, siguen muy presentes.

Por ello, el club valencianista ha querido enviar una carta a los 579 aficionados que han adquirido su entrada para acompañar a los de Rubén Baraja a la capital, por cierto a un precio bastante superior a la media de lo que deben pagar los espectadores visitantes en el renovado campo de Concha Espina.

Esta es la carta que ha enviado el Valencia CF:

"Querido valencianista,

Muchas gracias por comprar tu entrada de público visitante para animar al Valencia CF este próximo sábado en el partido ante el Real Madrid. Tu apoyo volverá a ser fundamental para impulsar al equipo en busca de una victoria importante.

Como sabes, a raíz del desagradable incidente del partido de la temporada pasada en el Camp de Mestalla, en los últimos meses se nos ha tachado con calificativos que no representamos. El valencianismo no es una afición racista, ni Mestalla es un estadio racista. Esos no son los valores que nos identifican.

Como dijo nuestro entrenador, Rubén Baraja, como Club y como afición debemos rebelarnos “contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos” y la mejor manera de hacerlo es dando ejemplo en las gradas del Santiago Bernabéu, donde habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de nosotros".

Sólo falta desear que el encuentro transcurra sin incidencias.