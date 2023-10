Vinicius pide duras sanciones deportivas contra el racismo

"Te insultan y pueden seguir jugando con su público, sin sanción, sin pérdida de puntos" "Los pitos y las provocaciones me motiva, pero cuando se trata de racismo es otra cosa"

Vinicius ha hablado por primera vez públicamente del incidente racista que vivió en Mestalla el pasado 21 de mayo del 2023. Lo ha hecho en una extensa entrevista en 'L'Equipe', en la que ha pedido a las Ligas que se impliquen para acabar con esta lacra social.

"Si me enfrento solo al racismo, el sistema fácilmente me aplastará", sentencia un Vinicius que entiende que el incidente de Valencia no es aislado y que LaLiga no ha hecho lo suficiente hasta ese momento: "Dije que España era un país racista por lo que pasó en Valencia, pero en todos los partidos fuera de casa disputados antes de este hubo episodios de racismo. Nunca hicieron nada. Ya había hablado con La Liga para decir que esto tenía que cambiar. No me escucharon. Me escucharon desde el momento en que el mundo entero empezó a hablar de España. Eso les hizo reaccionar".

El delantero del Real Madrid considera que la solución es tener más mano dura con los clubs: "Sobre todo creo que ya estamos haciendo muchas cosas los jugadores y que a las Ligas les toca hacer su trabajo. ¿En Valencia todo un grupo en un estadio insulta a un jugador y el próximo partido pueden jugar con normalidad? ¿Con su público, sin perder puntos, sin sanción? El cambio llegará por ahí. Creo que hay que actuar para que los racistas tengan miedo de decir cosas que puedan afectarme a mí, pero también a sus vidas. La gente necesita entender"

Vinicius entiende que el fútbol levanta pasiones y acepta las tensiones que se crean en la grada, siempre que no fomenten las desigualdades: "Ni siquiera quiero transmitir mi miedo a los demás. Solo quiero tener tranquilidad para jugar y saber que no me van a insultar en el campo porque soy negro. Que un espectador me insulte porque marqué, vale. Puede insultarme sin faltarme el respeto. Puede silbarme todo el partido. Me da igual. Cuando se trata de racismo, es otra cosa. Los pitos, los pitos, es parte del juego. Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar... Todos lo han vivido. Los aficionados de otros equipos los provocan y eso es normal. Y además me gusta, me motiva marcarles. Pero en cuanto al racismo... No creo en un mundo sin racistas, pero deben convertirse en minoría".

El brasileño quiere convertirse en un estandarte en la lucha contra el racismo: "Llevamos mucho tiempo hablando de ello, algunos pueden incluso ir a prisión, así que creo que son menos que en España, pero son muchos. Sufrí bastante por eso. Es una pelea para que nadie pase por estos momentos". "Es algo por lo que quiero seguir luchando. No quiero que mi hermano pequeño experimente lo que yo experimenté. Que mi prima no lo experimente. Que mis seres queridos no lo experimenten".