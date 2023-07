Volkanovski ya 'calienta' a Topuria: "Vengo a quitarte ese 0"

Alexander Volkanovski destruyó a Yair Rodríguez para retener el título de peso pluma y retó Ilia Topuria Su récord en la UFC, de Alexander Volkanovski, ahora se encuentra en un impresionante 26-2

Alexander Volkanovski destruyó a Yair Rodríguez para retener el título de peso pluma, lo hizo con un brazo que ahora necesita cirugía, con dominio sobre su rival y con un mensaje claro para el hispanogeorgiano Ilia Topuria: "Puedes estar imbatido, pero yo vengo a quitarte ese 0".

El luchador australiano de la UFC retuvo su título de peso pluma con una paliza implacable al peligroso, pero significativamente superado, mexicano Yair Rodríguez. Se le hicieron muchas preguntas a Volk cuando regresó al peso pluma después de una oportunidad fallida al intentar hacerse cargo de la división de peso ligero ante el ruso Islan Makhachev en febrero.

Sin embargo, cualquier duda quedó despejada en la UFC 290 en Las Vegas, ya que acabó con el especialista en Taekwondo en el tercer asalto. Y justo cuando todos pensaban que su victoria no podía ser más impresionante, Volk reveló que retuvo su título con un brazo lesionado, y que ahora tendrá que pasar por quirófano.

"Seré completamente honesto contigo, necesito un poco de cirugía en el brazo. Pero quiero ese cinturón, sigo viniendo por eso", declaró Volka tras el combate. También llamó al invicto en peso pluma, Illia Topuria, gritando: "Ilia también está abriendo la boca, voy a volver, ten cuidado", justo antes de protagonizar un careo improvisado ante el hispanogeorgiano en Las Vegas, que ya está dando la vuelta al mundo.

“You might be undefeated but I’m coming for that zero.”@alexvolkanovski went face-to-face with @Topuriailia after his #UFC290 win 👀 pic.twitter.com/VWWXckTmVh