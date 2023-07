Alexander Volkanovski amenaza a Ilia Topuria: “Que siga hablando”

Esto es lo que ha dicho

Alexander Volkanovski ha hablado de nuevo de Ilia Topuria. Lo hizo en su entrevista oficial antes de enfrentar a Yair Rodríguez en una pelea por la unificación del título.

El pelador hispano-georgiano Ilia Topuria nació en Halle, Alemania, pero pelea bajo dos banderas: la española y la georgiana, circunstancia que ha provocado que se ponga en duda su verdadera nacionalidad y sus sentimientos hacia España, al respecto de lo cual ha querido despejar la duda: "Me siento superespañol. También me siento georgiano. Es como tener dos hijos. Cuando me preguntan '¿Georgia o España?' No puedes elegir entre dos hijos. Es como que a los dos los quieres por igual. No se puede".

Ilia Topuria sigue progresando en su objetivo en la UFC: pelear por el título de campeón. En su último combate fue superior a Josh Emmett, ganando el enfrentamiento principal del evento de celebrado en Jacksonville, Florida.

Topuria conectó varios golpes hasta dejar muy tocado a un Emmett y venció por decisión unánime para ponerse con un récord de 14-0 y, colocarse como el quinto mejor del peso pluma en la clasificación de la UFC. Ahora está más cerca de poder pelear por el cinturón que posee Alexander Volkanovski.

Y esa pelea podría tener lugar en España, según Topuria, que quiere traer la UFC a España, el país que le vio crecer. De hecho, en una entrevista con Carlos Legaspi, Topuria aseguró que le encantaría "tener UFC en el nuevo Santiago Bernabéu", algo que compartió su amigo y ex futbolista del real Madrid, Sergio Ramos.

Pero ayer, Alexander Volkanovski concedió una entrevista en la que aseguró que le encantaría medirse con Ilia Topuria: "Que siga hablando mierda, cuanto más lo haga más me gustará golpearle la cara", declaró.