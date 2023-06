¿Cómo baja Ilia Topuria casi 20 kilos en unas semanas para pelear?

El recorte de peso en las artes marciales mixtas, particularmente en la UFC (Ultimate Fighting Championship), es un tema polémico y debatido ampliamente en los círculos de las MMA

El recorte de peso en las artes marciales mixtas, particularmente en la UFC (Ultimate Fighting Championship), es un tema polémico y debatido ampliamente en los círculos de las MMA. Los peleadores se someten a rigurosas rutinas de pérdida de peso antes de sus combates para competir en categorías de peso más bajas. Aunque esta práctica es común en muchos deportes de combate, también plantea preocupaciones sobre la salud y la integridad de los atletas.

¿Qué es el recorte de peso y por qué se practica?

El recorte de peso es el proceso mediante el cual los peleadores reducen rápidamente su peso corporal antes de una pelea para competir en una categoría de peso más baja. El objetivo principal es obtener una ventaja en tamaño y fuerza sobre los oponentes dentro de una determinada categoría de peso. Algunos peleadores pueden perder una cantidad significativa de peso en poco tiempo, utilizando métodos como la restricción de líquidos, la dieta extrema y la sauna para sudar el exceso de agua del cuerpo.

Riesgos y preocupaciones para la salud

El recorte de peso extremo puede tener serias consecuencias para la salud de los peleadores. La deshidratación excesiva y la falta de nutrientes adecuados pueden afectar negativamente el rendimiento físico y cognitivo de los atletas. Además, existe el riesgo de dañar órganos vitales y sufrir lesiones debido a la debilidad general del cuerpo.

Además de los riesgos individuales, el recorte de peso también plantea preocupaciones desde el punto de vista de la integridad deportiva. Algunos peleadores pueden usar métodos poco éticos o incluso peligrosos para burlar las reglas y obtener una ventaja injusta sobre sus oponentes. Esto incluye el uso de diuréticos o la manipulación del proceso de pesaje.

La UFC ha implementado una serie de medidas para abordar el tema del recorte de peso y proteger la salud de sus peleadores. La UFC trabaja con expertos en nutrición y médicos para proporcionar a los peleadores orientación sobre cómo perder peso de manera saludable y evitar prácticas peligrosas.

Topuria baja casi 20 kilos

Josh Emmett será el próximo rival de Ilia el 24 de junio. El estadounidense es el número 5 del mundo del que comenta seguro "es un luchador duro como cualquier otro al que me haya enfrentado hasta la fecha, pero el resultado va a ser el mismo".

Además, sobre si va a ganar el primer asalto asegura que "en el primer asalto. Estamos entrenando y estamos haciendo todo lo que es necesario para ganar en el primer asalto porque quiero ganarme la oportunidad de pelear por el título y traer la UFC a España".

Para Ilia Topuria una pelea "es ajedrez, es jugar con la mente de tu oponente, es estudiarlo a la perfección y hacer que se rinda", ha subrayado el luchador. Por otro lado, confiesa que estudia al máximo a su rival y que es tan importante cuando empieza una pelea, como ver que movimientos hace una vez esta agotado.

"Me fijo en todo. Me fijo en cuáles son sus movimientos naturales cuando se cansa y ahí es cuando recibo las instrucciones de mi equipo de que esté preparado para un determinado movimiento. Y ahí se produce la guerra mental en la que mi rival ya no tiene salida y le toca rendirse", ha añadido.

"El Matador" también confesó durante el programa que su mayor miedo es la derrota aunque confiesa estar preparado, "Lo más duro es sentir que puedes llegar a perder y, por supuesto, tengo miedo a perder. Y estoy preparado para una derrota, aunque siento que voy a retirarme invicto, porque es el propósito que tengo y he nacido para triunfar y ser feliz".

El vino, su mayor truco para bajar de peso previo

Para poder combatir en peso pluma, el luchador no puede superar los 66 kilos. Para ello, tiene que perder entre diez y doce kilos de los que recupera el 80% antes de la pelea. "Es una dieta muy estricta en la que vamos quitando gramos de cada comida y en la última semana ya jugamos con la deshidratación", ha expuesto Ilia.

"Es el infierno en la vida real. Te meten en una sauna o en una bañera de agua caliente cuando estás deshidratado. Ahí es donde me doy realmente cuenta de lo importante que es ese sueño para mí, porque da igual lo difícil que sea que no me rindo. Y dejo de orinar porque estoy 24 horas sin beber y sin comer nada hasta el pesaje. Es un momento muy difícil, pero al final sale el sol" detallaba sobre la deshidratación.