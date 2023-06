El drama del primo de Ansu en Portugal: "Era sálvese quien pueda..."

La academia Bsports de Oporto inclumplió promesas con más de 100 jóvenes futbolistas extranjeros Entre ellos se encuentra Kelly, primo Ansu Fati, que ha "aprendido" de la pesadilla vivida durante 14 meses

El mundo del fútbol y Portugal se ha visto sacudido por el caso de Bsports Academy (Porto) de privaciones y promesas incumplidas a más de 100 jóvenes futbolistas extranjeros, entre los que se encuentra Kelly, el primo Ansu Fati. Dice que tuvo un "aprendizaje" de lo vivido y que el sueño de ser como su primo Anso es más grande que la pesadilla de 14 meses vividas en la acedemia.

En octubre de 2021 Kelly decidió unirse a la Bsports Academy. Los primeros meses fueron difíciles ya que "era la primera vez" que salía de su país. Sin embargo, "después de unas semanas" descubríó que todo estaba "cambiando" y que "no era lo que quería". Todo ello, lo ha contado en una entrevista para el medio A Bola, en el que ha explicado con detalle la pesadilla vivida en la academia portuguesa.

Todo comenzó a cambiar

"La gente de dentro (Bsports Academy) me decía que no había sitio para mí, que no tenía calidad y que nunca iba a haber una oportunidad de salir a entrenar en un club. Sería simplemente entrenar las 24 horas del día, siempre en el mismo lugar", comunicó Kelly. Una situación que choca con las promesas incumoplidas a más de 100 jóvenes futbolistas: "me dijeron que entrenaría en clubes grandes, como FC Porto y SC Braga. El director de la cantera (Mário Costa) incluso me dijo que ya había tenido la posibilidad de hablar con ese club para que yo pudiera ir a entrenar, pero eso nunca sucedió".

Lo que es más, Mário Costa, expresidente de la junta directiva de la Asamblea General de la Liga, se comunicó directamente con Kelly para darle falsas esperanzas: "habló con todos, pero también conmigo personalmente. Me dijo que no me preocupara, que estaba trabajando en el documento para ir a entrenar aquí o allá, pero con el paso del tiempo eso nunca sucedió. Me di cuenta de que no estaba diciendo la verdad".

Después de tres meses, Kelly comenzó a darse cuenta de la situación. "Decidí que quería irme. Hablé con mi padre, pero me dijo que esperara porque acababa de llegar, y me quedé hasta mayo. Recibí una llamada de mi padre en ese momento diciendo que ya había hablado con el señor Cardoso, en la que le decía que ya tenía programada una reunión con el SEF [Servicio de Extranjería y Fronteras], el 15 de mayo, para repasar los documentos Mientras tanto, siempre me presionaban en el gimnasio para que firmara un contrato, pero siempre decía que sin documentos no firmaría. Sin embargo, llegó el 15 de mayo y les pregunté por este encuentro, a lo que me respondieron que había habido un imprevisto. Entonces comencé a sospechar que nada de eso era cierto", confesó el joven futbolista.

"Nunca tuvimos libertad, ni siquiera para expresarnos. Estuvimos encerrados allí con candados durante 24 horas, sin poder salir del local. Si salíamos a entrenar a algún sitio, nos acompañaba un guardia de seguridad del gimnasio", comunicó Kelly.

Diciembre de 2022

"Mi padre había venido de Inglaterra a visitarme, pero la academia no aceptó. Estaba muy irritado (su padre) y de inmediato me dijo que preparara mis maletas porque me iba. No querían que me fuera y ni siquiera me dejaron llevar mis maletas. Así que decidí pedir vacaciones, porque ya era diciembre y muchos también se iban de vacaciones. Dije que quería tomarse unos días libres para visitar a mi padre. Solo me dieron cinco días, diciendo que era para ir y volver. Les pregunté si podía llevarme la maleta y se negaron, diciendo que la maleta se tenía que quedar y que solo podía llevar la mochila"

Unas vacaciones que nunca terminaron: "Me llamaban sin parar, diciéndome que tenía que volver. Luego dije: 'Nunca volveré'", explicó Kelly.