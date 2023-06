Ansu Fati recobró la chispa

El extremo azulgrana volvió a dejar brotes verdes y confirmó las buenas sensaciones del final de la temporada El atacante culé, que entró en la segunda mitad, desequilibró en el uno contra uno y estuvo activo; completó una buena actuación antes de un verano ‘movido’ para él

Ya había dejado brotes verdes en las semifinales contra Italia, con un inspirado cuarto de hora de juego, y ayer, en la final de la Nations League frente a Croacia, confirmó las buenas sensaciones. Ansu Fati finalizó una temporada complicada, en la que no ha tenido el protagonismo que deseaba en el FC Barcelona pese a dejar atrás las lesiones y estar a disposición de Xavi Hernández con regularidad, con una buena actuación en líneas generales.

El extremo volvió a empezar el encuentro desde el banquillo, pero aprovechó la oportunidad que le brindó Luis de la Fuente en la segunda mitad para intentar marcar diferencias. El futbolista del Barça no se escondió y estuvo muy activo en todo momento. De hecho, fue la principal amenaza (junto con Dani Olmo) de la selección española desde que ingresó en el terreno de juego del De Kuip en el minuto 66 del compromiso.

Se ofreció constantemente, no dejó de encarar a sus rivales y se le vio más fresco de lo habitual, con más explosividad, en el uno contra uno. Combinó bien con sus compañeros y se sacrificó en defensa cuando tuvo que correr hacia atrás para frustrar una rápida transición balcánica. Dado que el compromiso se decidió en los penaltis, pudo estar casi una hora (54 minutos) sobre el rectángulo de juego.

Solo faltó el gol

Ansu acabó el duelo con 32 intervenciones, 21 pases con un 86 por ciento de acierto, un regate, dos centros, dos duelos ganados, un despeje y un disparo bloqueado. Contó con una oportunidad clarísima para adelantar a la ‘Roja’ antes de que finalizara el tiempo reglamentario, pero Ivan Perisic desvió su disparo desde la línea de gol cuando el banquillo español ya celebraba el gol.

Afortunadamente para los intereses de la Selección y los suyos, el triunfo (y el quinto título de la historia) no se escapó. Fati lo celebró por todo lo alto, con un tierno abrazo a Jordi Alba que captaron las cámaras, y puso fin de la mejor forma posible a una campaña difícil que le ha servido para madurar y crecer como jugador.

Vacaciones… con asterisco

Después de 51 partidos con la camiseta azulgrana (1.824 minutos) y cuatro encuentros con la selección española (dos del#Mundial y los dos de la Nations), Ansu podrá disfrutar ahora de unas semanas para descansar y desconectar. No será un verano tranquilo para él: aunque tiene muy claro que no quiere renunciar al sueño de triunfar en el club de su vida, el Barça necesita aligerar su masa salarial y desprenderse de algunas fichas para acometer las incorporaciones que desea. No ha sido indiscutible para Xavi y todas las partes deberán buscar la mejor solución.

El extremo, de momento, ha aprovechado la convocatoria con el combinado nacional (recibió la llamada del seleccionador para sustituir al lesionado Nico Williams) para demostrar que se merece más minutos al máximo nivel, sea en el conjunto culé o, en caso de que no pueda ser, en otro equipo.