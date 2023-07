Pogacar: "Tengo que presionar a Vingegaard al máximo"

El ciclista esloveno recuperó ocho segundos en la lucha por el Tour de Francia "Antes de la ascensión final no ha sido muy duro y me he dicho que tenía que intentar algo", comentó

El esloveno Tadej Pogacar, que este domingo recuperó ocho segundos al danés Jonas Vingegaard en la lucha por el maillot amarillo del Tour de Francia, aseguró que buscará presionar a su rival "al máximo".

"Ha sido un día positivo. Antes de la ascensión final no ha sido muy duro y me he dicho que tenía que intentar algo, aunque sé que Vingegaard está muy fuerte. Quería recuperar algo de tiempo, tengo que meterle la máxima presión", afirmó el corredor del UAE.

Pogacar atacó a falta de 400 metros para la meta del Puy de Dôme y recortó 8 segundos a Vingegaard en la general, en la que ahora está a 17 segundos.

El esloveno aseguró que fue un botín suficiente y que no luchó por la etapa, que se apuntó el canadiense Michael Woods, para no desperdiciar fuerzas en otros objetivos que no sean la general.

"Los deportistas siempre queremos ganar y había decepción cuando vimos que la escapada, que trabajó muy bien, llegaría. El año pasado aprendimos que no se pueden buscar todas las etapas, que tenemos que concentrarnos en el objetivo, que es la general", señaló.