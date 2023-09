El último 'plan' de Alcaraz para 2023

El murciano inicia en Pekín el último tramo de la temporada con el objetivo de recuperar el número uno y las ATP Finals como gran colofón Dos Masters 1000 y dos torneos ATP 500 antes de la última cita en Turín son la hoja de ruta de Carlitos para bajar la persiana a un descomunal 2023

La temporada tenística llega a su tramo final con el regreso de la competición a Asia tras años de ausencia debido a la pandemia de la Covid-19. Pekín dará el pistoletazo de salida al que será el último tramo de un 2023 al que todavía le queda mucho en juego.

Será en el ATP 500 de Pekín donde reaparezca Carlos Alcaraz, ausente desde la final perdida en el US Open ante Novak Djokovic. El murciano tiene definida su hoja de ruta en estos dos últimos meses de competición, en el que disputará un total de cinco torneos con el objetivo de regresar a lo más alto de la ATP.

Este mismo miércoles arranca la acción en Pekín, que será la antesala del octavo Masters 1000 de la temporada. Shanghái aparece de nuevo en el calendario en uno de los torneos más emblematicos del año, que servirá para poner el punto y final a la 'renacida' gira asiática.

Sin Novak Djokovic, que ya anunció que sería baja durante toda la gira, Alcaraz es el gran favorito para sumar dos nuevos títulos en su palmarés, que le servirían además para recortar distancias con el serbio en la lucha por el número uno de la ATP.

Tras la disputa de los dos torneos en China, la acción regresará a Europa para poner el broche final a la temporada. Carlitos volvería a la acción la semana del 23 de octubre con la disputa del ATP 500 de Basilea, donde cayó en semifinales el año pasado. Un torneo que servirá para preparar el último Masters 1000 de la temporada, el de París-Bercy, donde se espera que ya esté de vuelta Novak Djokovic.

La cita parisina no trae buenos recuerdos para el tenista de El Palmar. Cayó en cuartos de final ante Holger Rune, que a la postre sería campeón, debido a unos problemas físicos, que le dejarían también sin poder disputar unas ATP Finals en Turín, que a buen seguro son el gran objetivo para cerrar un 2023 de ensueño.

Con el billete ya en el bolsillo, Alcaraz podrá por fin debutar, si nada se tuerce de nuevo, en la última cita de la temporada. La más exclusiva y que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito. Una cita que está marcada en el calendario de Carlitos desde inicios de año y que nos puede deparar una nueva batalla con Novak Djokovic, y quién sabe si con el número uno de nuevo en juego.

Además, la eliminación de España en la Copa Davis libera la cita final de la competición a un Carlos Alcaraz que centrará todas sus fuerzas en las últimas cinco grandes citas del calendario ATP.

Serán cinco torneos los que disputará Alcaraz entre octubre y noviembre, entre los que apenas defenderá puntos. Sin gira asiática durante el año pasado, el murciano sumará todo lo que consiga tanto en Pekín como en Shanghái, para defender después las semifinales en Basilea y los cuartos de final en París.

En Turín, de nuevo, todo por sumar y nada que defender.

