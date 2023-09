Djokovic rompe una lanza a favor de los tenistas más humildes

El número 1 del mundo criticó a la ATP por su reparto económico El serbio, de origen humilde, utiliza su posición de privilegio para pedir mejoras

El número 1 del tenis mundial, Novak Djokovic, ha alzado su voz en un tono preocupado respecto a la difícil situación económica a la que se enfrentan la gran mayoría de tenistas en el circuito profesional. A pesar de su éxito y los premios en efectivo que ha acumulado a lo largo de su carrera, Djokovic es consciente de las dificultades financieras que experimentan otros jugadores menos reconocidos.

En una reunión de la Asociación de Jugadores Profesionales, Djokovic expresó su empatía hacia aquellos tenistas que tienen serias dificultades económicas para subsistir, señalando que entiende lo que supone tener que pagar los viajes, entrenadores y fisioterapeutas, especialmente para aquellos que no cuentan con el respaldo de federaciones fuertes.

'Nole', que tuvo un inicio humilde en el tenis, manifestó su deseo de utilizar su influencia y poder para mejorar las condiciones en el deporte. Hizo hincapié en la importancia de discutir no solo las ganancias de los tenistas en eventos importantes como el US Open, sino también cuántas personas pueden realmente vivir del tenis. "Yo vengo de Serbia y no tenía nada de eso. Ahora que tengo influencia y poder, quiero aprovecharlos para mejorar las condiciones. Solemos hablar mucho de lo que ganan los tenistas que han participado en el US Open, pero no de cuántas personas pueden vivir del tenis; hombres, mujeres, doblistas...", explicó.

Djokovic criticó abiertamente a la ATP al señalar que solo alrededor de 400 tenistas pueden vivir del tenis, lo que consideró un dato muy pobre para un deporte global como el tenis. De hecho el serbio lo calificó rotundamente como un "fracaso para el tenis".

El tema de la precariedad económica en el tenis profesional se ha vuelto a destacar recientemente debido a los comentarios del tenista indio Sumit Nagal, que expresó sus dificultades económicas siendo un jugador que está fuera del Top 100. Sus palabras han suscitado reflexiones en la comunidad del tenis sobre la necesidad de abordar esta cuestión y mejorar las condiciones económicas para un número más amplio de tenistas en el circuito profesional, y Djokovic ha querido unirse a esa reivindicación.