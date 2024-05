Tsonga: "Queremos que se vaya de la mejor manera posible, en la pista"

La temporada 2024 de Rafa Nadal está generando una gran expectación. En un curso en el que probablemente llegará su despedida del tenis, cada partido puede ser el definitivo y nadie quiere perder el último baile del balear.

Ni siquiera sus antiguos rivales, los que le sufrieron en pista durante muchos años. "Todo el mundo quiere verlo. Yo quiero verlo", afirmó en una declaraciones recientes a 'Canal+' Jo-Wilfred Tsonga. "Durante mucho tiempo, no quise verlo. Queremos que se vaya de la mejor manera posible, en la cancha, luchando como siempre lo ha hecho", comentó el francés, quien colgó la raqueta en 2022.

Tsonga, emocionado tras uno de sus últimos partidos / EFE

Con Roland Garros a la vuelta de la esquina, Tsonga recordó la trayectoria de Rafa en el Grand Slam de tierra batida. "Lo que hizo en Roland Garros, 15 victorias... De hecho, ni siquiera quiero hablar de ello", explicó. "Sinceramente, para mí, el mayor reto del tenis fue enfrentarme a Nadal en tierra batida. Es bastante gracioso, tengo una pequeña anécdota sobre eso. Antes del sorteo del cuadro, todos rezábamos para no toparnos con él. Nos decíamos: '¿Te imaginas que entras en la pista central y al final, después de dos sets, todavía no te has anotado ni un juego?'", reconoció el extenista.

Camino al que podría ser su último Roland Garros, Rafa Nadal sigue buscando sensaciones en la temporada de arcilla. El balear volvió a la competición en el Barcelona Open donde quedó eliminado por Alex de Miñaur en segunda ronda. En su segunda parada, el Mutua Madrid Open, ha encadenado tres victorias y busca ahora seguir mejorando con el Masters 1000 de Roma como siguiente objetivo.