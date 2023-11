Sorribes no evita la derrota de España contra Canadá

La castellonense sucumbió ante Leylah Fernandez (7-6(8) y 7-6(7) en un apretado duelo y las norteamericanas ponen el 0-2 en la eliminatoria Antes, Rebeka Masarova perdió el primer partido tras ser barrida por Marina Stakusic por 6-3 y 6-1. El dobles dará el otro punto que queda

En dos desempates y después de casi tres horas de partido Sara Sorribes perdió ante Leylah Fernandez (7-6(8) y 7-6(7) y Canadá se aseguró el triunfo en el duelo contra España, de la primera jornada del Grupo C de la fase de grupos de la Billie Jean King Cup. La derrota de Sorribes se une a la sufrida antes por Rebeka Masarova, batida sin paliativos por la joven Marina Stakusic en el primer encuentro de la selección española en Sevilla.

La número uno española por la ausencia de Paula Badosa que no entró en los planes de la capitana Anabel Medina para esta jornada, aún no está en condiciones plenas después de estar ausente de las pistas desde Wimbledon, no aprovechó sus opciones. Tuvo Sorribes tres puntos de set en la primera manga. otro más en la segunda.

No le sirvió a la jugadora de Castellón con su habitual entrega en la pista. Es Sara una jugadora que se agarra a la pista en cada punto y no se da por vencido. Pero no fue suficiente ante la canadiense, finalista en el Abierto de Estados Unidos hace dos temporadas. Jugadora de equipo -ha ganado ocho de sus últimos nueve encuentros de la Copa Billie Jean King-, fue mejor en los momentos clave del choque.

Resistió a pesar del empuje de Sara Sorribes. No perdió su sitio y frenó la reacción de la española en el segundo set, cuando tuvo 5-3 de su lado. Dio la vuelta a la situación la número uno de Canadá que ganó a la española en Monterrey, en el primer cara a cara entre ambas, pero con la que perdió en el WTA 1000 de Madrid de este mismo curso.

El panorama se oscurece para España. A falta del dobles que establezca el marcador definitivo el conjunto de Anabel Medina ya cuenta con una derrota a sus espaldas. El viernes jugará contra Polonia a la que se medirá Canadá el jueves. Si el conjunto norteamericano gana el duelo, habrá sellado su presencia en semifinales.

Masarova, KO

La jornada empezó mal, con una derrota sin paliativos de la número dos de España, Rebeka Masarova que debutaba con la selección española en un encuentro individual. Pero más presión tenía su adversaria, la joven Marina Stakusic, de 18 años, que nunca había estado en un duelo de este torneo. Sin experiencia profesional, solo presente en competiciones de la ITF, dejó de lado la tensión y arrolló a su adversaria por 6-3 y 6-1.

La canadiense, ubicada en el puesto 258 del ránking individual femenino, dejó en evidencia a la jugadora española a la que batió en 70 minutos. La española, 65 del mundo, finalista en Auckland esta temporada, fue siempre contracorriente ante una adversaria más atrevida que no acusó el debut en este torneo.

"He estado nerviosa y no ha sido fácil. No he acabado de encontrar mis mejores situaciones en pista. Lo he intentado hasta el final pero no ha podido ser. Lo bueno es que tenemos todavía puntos que luchar", dijo la tenista española superada por una joven que nunca había estado con su equipo de Copa Billie Jean King.

"He jugado con presión y ella también, con el público en contra. Pero ha estado sólida y equilibrada, no ha dado sensación de flaquear y acusar la presión. Ha regalado muy poco. Ha jugado muy bien", apuntó Masarova que, a pesar de la derrota confía en volver a tener una oportunidad en los próximos compromisos de España. Después, la jornada se completará con el choque de dobles entre Cristina Bucsa y Marina Bassols y las canadienses Leylah Fernandez y Gabriela Dabrowski.