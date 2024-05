Sinner, recuperado para Roland Garros

El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, aseguró que se encuentra recuperado de los problemas físicos que le obligaron a perderse el torneo de Roma, aunque carente de ritmo de competición que espera ir ganando durante Roland Garros.

"La cadera va bien, estoy contento de estar aquí. Pero mi nivel de forma no es el que me gustaría, pero no se pueden hacer milagros en 10 días (...) Los próximos días serán importantes, con el entrenamiento y los partidos espero ir encontrando ritmo", afirmó.

El italiano, que ha estado tres semanas sin competir, comenzará su participación contra el estadounidense Christopher Eubanks, un sacador que no permite tomar mucho ritmo al rival.

"Espero que superar la primera ronda me permitirá ir ganado ritmo de competición. Lo más importante es el aspecto mental, aceptar lo que me puede pasar en la pista y poder afrontar lo que suceda", añadió el italiano, ganador en Australia del primer Grand Slam del año.

Sinner quería "a toda costa" estar en Roland Garros porque trata de mejorar su nivel sobre tierra batida y porque el torneo parisiense será también el escenario de los Juegos Olímpicos, otro de sus objetivos del año.