La lista donde Rafa Nadal ha sido tachado

Se confirma la ausencia de Rafa Nadal en el último Grand Slam de la temporada. El tenista manacorí no estará en el US Open, como ya anunció, tras la lesión sufrida el pasado Open de Australia. Este viernes, la organización del US Open sacó a la luz las Entry List del cuadro masculino y femenino, que se celebrará del 28 de agosto al 10 de septiembre.

En esta Entry List, Rafa Nadal aparece en el puesto 140, ranking que ocupa actualmente, pero la novedad es que aparece tachado tras su renuncia a participar. El ganador de 4 US Open será la principal baja del torneo que cierra la temporada de Grand Slam.

US Open men’s entry list (main draw + alternates) pic.twitter.com/1BSGVrPhPP — Michal Samulski (@MichalSamulski) 19 de julio de 2023

Junto con el tenista español también aparecen tachados los nombres del sueco Mikael Ymer y del estadounidense Jenson Brooksby, sancionados por saltarse los controles antidopaje. En el cuadro femenino, la tenista rumana Simona Halep continúa suspendida por su positivo en dopaje.

De esta manera, Carlos Alcaraz tratará de revalidar título tras la victoria del año pasado y justo después de levantar su primer Wimbledon de su carrera.