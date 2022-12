Pablo Andújar anuncia que 2023 será su último año

El tenista quiere dedicar más tiempo a su familia y empezar otros proyectos profesionales El conquense ha entrado a formar parte del Board de la ATP

Pablo Andújar ha anunciado en su cuenta de Instagram que 2023 será su último año como tenista en activo. El conquense, de 36 años, ha justificado su decisión por el cansancio, su necesidad de dedicar más tiempo a la familia y sus nuevos proyectos profesionales.

Profesional desde 2004, tiene en su palmarés cuatro ATP y once Challenger.

Este es el mensaje de Pablo Andújar:

"Hola a todos: He estado un poco apartado de las redes últimamente. Los que seguís mi carrera habréis visto que no he jugado demasiadas semanas este año.

Durante este tiempo, he estado preparando otros proyectos y eso me ha tenido un poco apartado de las pistas. Creo que mis hijos se merecen poder disfrutar más de su padre ( y yo de ellos), que pueda estar presente en sus cumples y que la pobre mamá no sea quien se quede siempre sola tratando de buscar palabras cuando los peques le preguntan porqué el papá no está.

Cada año se me hace más dificil viajar y por eso el año que viene será mi ultimo año como jugador profesional.

Entre esos proyectos está haber entrado a formar parte del Board de la ATP ¡qué tremendo honor va a ser para mí defender a los que todavía son mis compañeros! Espero estar a la altura, voy a dar mi 101% para que así sea y tengamos cada vez un mejor circuito.

Nos vemos en las pistas."