Ni Nadal ni Alcaraz estarán en Montecarlo

El balear ha expresado que no se encuentra recuperado al 100% para competir al máximo nivel Por su parte, el murciano sufre una artritis postraumática en la mano izquierda y tampoco estará

Rafael Nadal no volverá en la primera cita importante de la temporada sobre tierra batida. El balear ha confirmado que no participará en el Masters 1000 de Montecarlo. En un inicio de año complicado, el 22 veces campeón de Grand Slam tan solo ha podido jugar tres encuentros (dos derrotas) oficiales en la temporada.

El balear, que apunta a Roland Garros como una de las fechas más importantes de su preparación, ha reconocido que "no se encuentra preparado para competir al más alto nivel por lo que no podrá jugar en uno de los torneos más importantes".

El de Manacor sigue recuperándose físicamente para recuperar su mejor versión: "Mo me encuentro aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso de recuperación y preparación".

El que tampoco estará en Montercarlo será Carlos Alcaraz. El murciano también hizo público un comunicado en el "Después de dos meses compitiendo, estoy contento de volver a casa pero triste porque terminé mi partido de semifinales de Miami con molestias".

Además, señaló: "Tras visitar hoy a mi doctor Juanjo López Martínez en Murcia y ser evaluado, no voy a poder ir a Montecarlo a comenzar la gira de tierra".

After two months abroad, I am happy to return home but sad because I finished my last match in Miami with physical discomfort. After visiting my doctor @drlopezmartinez in Murcia today and being evaluated, I will not be able to go to Monte Carlo to start the clay court tour. pic.twitter.com/UsJzejm1WC