Los mexicanos se rinden ante Feliciano López

El español recibió un homenaje en el Abierto de México debido a su inminente retirada Feliciano compitió doce veces en los torneos del país norteamericano, con una victoria en dobles el año pasado en Acapulco con Tsitsipas

México, uno de los lugares donde el español Feliciano López mostró en más ocasiones su elegante revés cortado, se rindió este jueves ante el tenista, agradecido por un homenaje que se otorgó en el Abierto Mexicano de tenis. "Soy ya muy mayor para jugar al tenis; el año pasado recibí señales en mi cuerpo en mi mente de que debía retirarme y decidí hacerlo de la manera que más me gusta, jugando al tenis en mis lugares más queridos, como México", dijo agradecido el jugador.

Con un punzante golpe de zurda con el que armaba uno de los ataques más elegantes del tenis en lo que va de siglo, Feliciano, originario de Toledo ganó 504 partidos en el tour de la ATP y conquistó siete títulos, además de ganar cinco veces con su país la Copa Davis. López alcanzó el 2 de marzo del 2015 el duodécimo lugar del ránking mundial y hasta este miércoles, cuando perdió en el Abierto de Acapulco con el estadounidense Francés Tiafoe por 6-2, 7-6(6) se mostró como un jugador de primera fila.

En respuesta a una pregunta de EFE, Feliciano López calificó de afortunada a su generación porque coincidió con los tres mejores tenistas de la historia, el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic. "Los de mi generación somos unos afortunados; cuando sea viejo, podré contar que tuve la suerte de jugar contra Federer, Nadal y Djokovic. No todo el mundo puede decir eso; ellos han puesto el tenis en un nivel que no estaba y es justo ser agradecidos con esos tres maestros", dijo. Feliciano jugó 37 veces contra el "big three"; venció cuatro veces a Nadal, con 10 derrotas, superó una vez a Djokovic, con nueve reveses y perdió 13 veces con Federer.

Este jueves apareció en la pista en ropa casual al lado de su esposa Sandra y agradeció a México, país donde compitió ocho veces en el Abierto de Acapulco, torneo 500 de la ATP y que ganó en dobles el año pasado junto al griego Stefanis Tsitsipas, y cuatro en Los Cabos, donde alcanzó la final de individuales en el 2016. "Puedo estar mucho rato hablando de México; la gente de aquí es especial. México y España se han querido eternamente y cuando venimos, los españoles sentimos estar en casa", agregó.

Feliciano López tuvo 79 participaciones en torneos Grand Slam y permaneció en el top 100 de la ATP entre 2002-2020, lo cual fue ensalzado en el homenaje en el que se le entregó un trofeo conmemorativo. Varios de los mejores jugadores del mundo como el noruego Casper Ruud, el danés Holger Rune, los estadounidenses Taylor Fritz y Francés Tiafoe y el canadiense Denis Shapovalov felicitaron al español en un vídeo en el que elogiaron su exitosa trayectoria profesional.