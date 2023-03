El japonés Taro Daniel elimina al favorito Casper Ruud en Acapulco

El nipón se impuso 7-5, 6-2, 7-6(5) al noruego y pasa a cuartos de final Feliciano López se despidió del torneo en lo que casi supone su despedida antes de retirarse

El japonés Taro Daniel, 125 de la clasificación mundial, dio la sorpresa de la segunda jornada del Abierto de tenis de Acapulco, al vencer este miércoles por 7-5, 6-2, 7-6(5) al noruego Casper Ruud, segundo del ránking ATP. En un duelo de octavos de 2 horas y 27 minutos, Daniel, llegado del torneo de clasificación, ganó la primera manga en la que metió 14 tiros ganadores y sacó provecho de 15 errores no forzados de su rival. Después de un quiebre en el undécimo juego, el japonés firmó el triunfo por 7-5, pero en el segundo parcial Casper reaccionó con un buen rendimiento con el servicio y una sensible disminución de sus errores para imponerse por 6-2. La lucha fue intensa en el tercero, un set sin quiebres en el que Taro defendió bien y metió presión al noruego que ya en su debut había derrotado de manera angustiosa al argentino Guido Andreozzi. Después de 12 juegos no había nada decidido y fue necesario el 'tie break', en el que el asiático se puso delante 6-5 con su saque y hizo un mini quiebre decisivo para asegurar la victoria.

En cuartos de final, Daniel se enfrentará al australiano Alex De Miñaur, octavo favorito, quien se impuso por 6-1, 6-0 al italiano Jacopo Berretini.

Uno de los momentos más emotivos de este miércoles fue el adiós del español Feliciano López, quien fue derrotado 6-2, 7-6(6) por el estadounidense Francés Tiafoe, sexto favorito. López se retirará como profesional en unas semanas y aceptó un 'wild card' para despedirse de Acapulco, un certamen donde mostró su elegante revés cortado, su fino tenis de ataque y su persistencia. Tras ser superado en el arranque, López demostró que a los 41 años le queda parte del tenis con el que ha ganado 504 partidos en el circuito; tuvo un servicio efectivo y provocó la muerte súbita, en la que cayo por 8-6 ante uno de las jóvenes promesas del tour. En cuartos Tiafoe irá contra el mejor entre su compatriota Taylor Fritz, tercer favorito, y el canadiense Denis Shapovalov.

El estadounidense Tommy Paul, séptimo cabeza de serie, avanzó a cuartos de final al eliminar a su compatriota Michael Mmoh, quien abandonó por lesión tras haber perdido el primer set por 6-4 y de ir 2-2 en el segundo. Paul enfrentará al también estadounidense Mackenzie McDonald, vencedor por 6-2 y 6-0 de su compatriota Brandon Nakashima.

En la continuación de la jornada, además del duelo Fritz-Shapovalov, el danés Holger Rune, cuarto preclasificado, jugará con el portugués Nuno Borges y el italiano Mateo Berrettini con el sueco Elias Ymer.