El gesto más polémico de Rune que incendió La Caja Mágica

La victoria de Davidovich ante el joven talento danés no estuvo para nada exento de polémica Tras la discusión del español y el árbitro por el bote de una pelota, Rune aprovecho para borrarla, en un gesto que no gustó nada al público

Alejandro Davidovich Fokina se llevó una autentica batalla para sellar el pase a los octavos de final del Mutua Madrid Open. El tenista malagueño venció al talentoso Holger Rune en un partido que se fue hasta pasada la 1h de la madrugada y tras más de tres horas de juego que no estuvo exento de nada.

La polémica estuvo presente a lo largo del encuentro, sobre todo en un inicio en el que Davidovich se desesperó con la tecnología que se usa como ojo del halcón en la tierra batida. El tenista español llegó a amenazar con no seguir jugando si el supervisor de la ATP no acudía a solucionar el problema. Hasta tres bolas recriminó Davidovich a las que para nada estuvo de acuerdo con la marca que mostraba la tecnología.

Tras una de estas disputas, en una bola de Rune que tanto el sistema como el árbitro dieron por buena, por mucho que Davidovich insistiera en que la marca no era la correcta y que la bola había botado fuera, el tenista danés aprovechó para borrar la marca de dicha pelota. Un gesto que no gustó nada al público de La Caja Mágica y que le costó la advertencia de Carlos Bernardes.

🔊 Holger Rune ha borrado una marca y se ha llevado esta charla con el juez de silla Carlos Bernardes. #TenisRTVE



''No es necesario que hagas esto''



📲 https://t.co/ESzHjtMI73 pic.twitter.com/ESNWL5GhXQ — Teledeporte (@teledeporte) 30 de abril de 2023

Fue a partir de entonces cuando el público se volcó todavía más en favor de Davidovich y recriminó cada acción de Rune, hasta el punto que Bernardes tuvo que mediar para pedir respeto para el jugador. "Que Rune borró la marca me di cuenta, pero ya la habían dado por buena así que no me importaba. A la gente sí que le ha molestado y gracias a ese gesto la gente se ha venido más conmigo y eso lo he notado" explicó Davidovich tras el partido.

No es la primera vez que el joven jugador danés centra la polémica. Hace apenas unas semanas, en Montecarlo, también tuvo sus más y sus menos con Taylor Fritz, un hecho que le está haciendo coger cada vez más fama de el nuevo 'bad boy' del circuito. Una etiqueta nada deseable.