Andreeva, sensación en Madrid: "Pensé que me iría a casa tras el primer partido"

La rusa es la sensación del Mutua Madrid, donde este sábado cumplió dieciséis años Número 194 de la WTA, de momento ganará al menos 52 posiciones y su progresión apunta a que no pasará mucho tiempo antes de que alcance el top-100

La sensación del torneo de Madrid hasta el momento es la rusa Mirra Andreeva, una adolescente que este sábado cumplió dieciséis años y logró una nueva victoria, ante la polaca Magda Linette, decimosexta cabeza de serie, que le dobla la edad, y se situó en los octavos de final de un WTA 1.000.

"Vi en el sorteo que me había tocado con Leylah Fernandez y pensé que ya estaba bien jugar un partido y que después me iría pronto a casa. Sin embargo, mi entrenador me dijo que teníamos el hotel hasta el domingo para poder entrenar pasara lo que pasar y así entrenar bien aquí", reconoció tras su triunfo ante Linette. "Feliz de celebrar mi cumpleaños así", añadió.

Número 194 de la WTA, de momento ganará al menos 52 posiciones y su progresión apunta a que no pasará mucho tiempo antes de que alcance el top-100, donde a día de hoy ya hay instaladas diez jugadoras rusas.

"Solo pienso en hacer mi juego", apuntó Andreeva, que tendrá como siguiente rival a la número dos del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que ganó a la colombiana Camila Osorio.

"Es increíble poder jugar con una compañera como ella. Quiero dar todo en la pista", añadió Andreeva aún con poco desparpajo ante los medios. "Voy a celebrar mi cumpleaños con mi familia", señaló.

Su siguiente partido será un reto de la máxima exigencia, ante Sabalenka, seguramente en el escenario principal de la pista Manolo Santana. Un recorrido impensable para la jugadora que llegó a Madrid como invitada y como gran apuesta de futuro de los organizadores y que ya tiene un presente brillante.

Eliminó en primera ronda a la canadiense Leylah Fernández, finalista del Abierto Estados Unidos 2021, por 6-3 y 6-4, y en segunda a la brasileña Beatriz Hadda Maia, decimotercera favorita, por 7-6 (8) y 6-3.

Los de Madrid son sus primeros triunfos como jugadora profesional. Al ganar a Fernández se convirtió en la tercera jugadora más joven en anotarse un triunfo en un WTA 1.000, tras las estadounidenses Coco Gauff y Cici Bellis.

Desde 2022 es alumna del Elite Tennis Centre de Cannes, por el que también pasó su compatriota Daniil Medvedev entre 2013 y 2020 y que dirige el exjugador Jean-René Lisnard. Este año fue finalista júnior del Abierto de Australia.