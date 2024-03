El enigmático mensaje de Alcaraz a 'N': "Nos vemos pronto"

¿Quién es 'N'? Esa es la pregunta que se llevan haciendo los aficionados del tenis desde la pasada noche del domingo, donde Carlos Alcaraz logró superar con contundencia a Felix Auger-Aliassime (6-2, 6-3) y clasificarse para los octavos de final de Indian Wells.

Al finalizar el partido, el tenista español cumplió con el típico mensaje a la cámara de pista que deja el ganador del partido. Esta vez, Alcaraz escribió una frase, en inglés, que no dejó a ningún aficionado indiferente. "N. See you soon", es decir, "N, nos vemos pronto".

Las especulaciones no tardaron en llegar y, por el momento, se manejan tres posibles teorías acerca de quién es el indescifrable 'N'. Hasta el tenista murciano ha bromeado en redes sociales con su mensaje a la cámara, aunque no ha despejado la incógnita ni dado ninguna pista. De hecho, ha aumentado la intriga entre los fans.

Una de las teorías que se barajan es que 'N' sea Novak Djokovic. El español ha reconocido en varias ruedas de prensa estos últimos meses que batir a 'Nole' es uno de sus objetivos. Actualmente, el serbio es número uno y podría ampliar su ventaja con el español si se lleva el título de Indian Wells. Alcaraz podría tener la oportunidad de 'vengarse' de Djokovic en una hipotética final, después de perder en la última contra él en Cincinnati.

Otra hipótesis es que se 'N' sea Rafa Nadal. Después de que el balear se retirase a última de hora del torneo californiano, Alcaraz podría haberle dedicado un mensaje de apoyo. Aun así, resultaría algo extraño que Carlos se dirigiera a Rafa en inglés. Esta teoría no es del todo convincente.

La opción más realista

La última suposición es la que parece más realista y probable. Este supuesto confirma que 'N' no es una persona, sino una marca. Y es que Alcaraz estaría enviando un mensaje a Nike, empresa que ha registrado la marca del tenista y con el que todo indica que van a firmar el mayor contrato de la historia del tenis. Con el contrato firmado para acabar en 2025, el tenista puede ser el jugador en activo mejor pagado por una marca.